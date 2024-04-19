Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере
Это стало возможным после того, как завершилась встреча с участием «Колорадо» и «Эдмонтона».
Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон в победном (5:1) матче для своей команды набрал два результативных балла по системе «гол + пас» и не сумел догнать россиянина по набранным за регулярку очкам: у Кучерова их 144, в то время как у канадца — 140.
30-летний российский форвард выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере — впервые он это сделал в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.