Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24, что позволило ему выиграть «Арт Росс Трофи».

Это стало возможным после того, как завершилась встреча с участием «Колорадо» и «Эдмонтона».

Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон в победном (5:1) матче для своей команды набрал два результативных балла по системе «гол + пас» и не сумел догнать россиянина по набранным за регулярку очкам: у Кучерова их 144, в то время как у канадца — 140.

30-летний российский форвард выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере — впервые он это сделал в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.