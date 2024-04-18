«Живая легенда»: Кучеров первым из российских хоккеистов отдал 100 голевых передач за сезон в НХЛ

Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом и пятым в истории НХЛ, сумевшим отдать 100 голевых передач в одном регулярном чемпионате. Среди тех, кто поздравил нападающего с успехом, оказался даже прославленный Уэйн Гретцки. Российский форвард «Тампы» также отметился голом во встрече с «Торонто» и оторвался на шесть очков от Натана Маккиннона в списке лучших бомбардиров. Евгений Малкин в последнем матче сезона также записал на свой счёт два результативных действия, однако его «Питтсбург» всё же уступил «Айлендерс».

Среди оставшихся матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги особняком стояло противостояние «Тампы» и «Торонто». Причём интересно оно было вовсе не из-за турнирных раскладов: все участники плей-офф уже определены, на Западе осталось только сформировать пары первого раунда.

Дело в том, что на одном льду встречались лучшие бомбардир и снайпер сезона — Никита Кучеров и Остон Мэттьюс. И более 19 тыс. зрителей собралось посмотреть, сможет ли россиянин добраться до отметки 100 результативных передач, а американец — записать на свой счёт 70-й гол в регулярке.

Форвард «Тампы» болельщиков не подвёл. Уже на седьмой минуте Стивен Стэмкос отдал передачу через всю площадку на Брэндона Хагела, а тот — на Кучерова. Нападающий «Лайтнинг», не мешкая, отправил шайбу в ворота, набрав таким образом 143-е очко в сезоне.

А за три минуты до окончания второго периода трибуны «Амали Арены» взорвались от аплодисментов. Хозяева заработали очередное большинство и сумели его реализовать: Кучеров нашёл на пятаке Брэйдена Пойнта, который бросил с отскоком от стойки ворот. В этот момент все бросились поздравлять не канадца, а его ассистента. Ведь Никита стал первым среди россиян и пятым в истории НХЛ хоккеистом, сумевшим отдать 100 голевых передач. До него это удавалось только Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду, присоединившемуся к списку два дня назад.

Причём только один раз ранее сразу два спортсмена за одну регулярку преодолевали этот рубеж. В сезоне-1988/99 это сделали Лемье и Гретцки, отдав по 114 передач.

Как признался после матча Пойнт, он очень рад оказаться тем человеком, кто помог Кучерову добиться такого высокого результата. К слову, именно Брэйден позаботился забрать из ворот знаковую для Никиты шайбу.

«Он любит разыгрывать такую комбинацию. Ранее в периоде он организовал для меня два броска из зоны, но Мартин Джонс их парировал. Я был немного на нервах. Так что очень обрадовался, когда шайба залетела в ворота. В этом сезоне, помимо 100 результативных передач, на его счету ещё и 44 гола. Невероятно. Когда ты каждый день видишь, как трудится Никита… Да, это потрясающее число, но это неудивительно, учитывая, как упорно и грамотно он работает», — сказал Пойнт.

Поздравить Кучерова с невероятным достижением с трибун спустился даже его соотечественник Михаил Сергачёв, пропускавший встречу из-за травмы. Он похлопал партнёра по плечу, а затем в социальных сетях выложил совместное с героем вечера фото и подписал его так: «Живая легенда».

Болельщики «Лайтнинг» тем временем начали скандировать «MVP! MVP! MVP!», намекая тем самым НХЛ вручить Никите не только «Арт Росс Трофи», но и «Харт Трофи».

«Это особенный момент. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому составу за то, что помогли мне добиться успеха. Мне повезло играть с великолепными хоккеистами. Очень приятно», — скромно прокомментировал своё достижение россиянин.

Был восхищён действиями подопечного и главный тренер «Тампы» Джон Купер. Он сообщил, что его телефон после матча разрывался от поздравлений.

«Первое сообщение, которое я получил после игры, — это хвалебные слова в адрес Кучерова от непревзойдённого Уэйна Гретцки. Это здорово», — сказал Купер.

Благодаря голу и голевой передаче Кучеров в гонке лучших бомбардиров сезона набрал 144 очка. Это новый рекорд «Тампы» (предыдущий также принадлежал Никите — 128). Он оторвался от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, у которого, правда, есть ещё матч в запасе. В ночь с четверга на пятницу его команда встретится с «Эдмонтоном», однако сложно поверить, что канадцу удастся отличиться целых шесть раз.

Портить праздник россиянину не стал и Мэттьюс. Американец очень хотел забросить 70-ю шайбу в регулярке, но так и не смог. Форвард выглядел очень расстроенным, особенно когда в концовке попал в перекладину. Тем более его команда ещё и проиграла — 4:6.

Также любопытным для российских болельщиков получился матч «Питтсбурга» с «Айлендерс». Евгений Малкин отметился в нём голом и результативной передачей. Всего за карьеру у форварда теперь 1296 (498 + 798) очков в 1145 играх. По числу ассистов он обошёл Яри Курри, занимавшего 34-е место в истории лиги.

Кроме того, в этой встрече за «островитян» дебютировал Руслан Исхаков. Он стал 65-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне. Это лучший показатель за последние 23 года. Форвард за 14 минут, которые ему дали провести на льду, нанёс два броска по воротам и сделал результативную передачу.

Ну а главной российской звездой противостояния стал Илья Сорокин. Голкипер «Айлендерс» совершил 40 сейвов, а в третьем периоде отразил буллит в исполнении Сидни Кросби и принёс своей команде победу — 5:4.