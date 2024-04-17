Буре назвал ЦСКА лучшим хоккейным клубом в мире

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре рассказал, почему ему было комфортно выступать за «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«В «Рейнджерс» я провёл около 50 матчей. И не скажу, что я там был главной звездой. Там вся команда была звёздная. Такой огромный опыт, для меня особенно. Я вырос в ЦСКА, в самом лучшем клубе мира, если посчитать трофеи. Я москвич, сам из большого города. Поэтому играть за «Рейнджерс» мне было комфортно», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

Буре выступал за «Рейнджерс» в сезоне-2001/02 и 2002/03 и суммарно провёл за команду 51 матч, в которых набрал 50 очков. Большее количество игр россиянину помешала провести травма колена.

Ранее Буре заявил, что канадец Уэйн Гретцки останется для него самым крутым хоккеистом за всю историю.