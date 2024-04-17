Буре: для меня Гретцки останется самым крутым хоккеистом за всю историю

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре рассказал, какого хоккеиста считает величайшим в истории.

«Гретцки — отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Для меня он всё равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если падут какие-то его рекорды», — цитирует Буре «Матч ТВ».

Он отметил, что легенда канадского хоккея не только забрасывал большое количество шайб, но и снабжал партнёров результативными передачами. По словам Буре, Гретцки мог просчитать любую комбинацию на три-четыре хода вперёд, таких хоккеистов он больше не встречал.

При этом он подчеркнул, что в случае, если Овечкин сможет обойти Гретцки по количеству заброшенных в НХЛ шайб, это станет историческим достижением.

«Об этом будут много говорить. А тут такую высоту берёт российский парень. Овечкин сделает то, что не смогли другие», — добавил Буре.

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» поменял аватар с эмблемой команды на портрет Овечкина.