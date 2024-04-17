«Вашингтон» поменял аватар с эмблемой команды на портрет Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» изменил аватар команды на фото российского нападающего Александра Овечкина.

В социальной сети Х на новом аватаре запечатлён улыбающийся Овечкин, когда он поздравлял партнёров на скамейке с выходом в плей-офф.

Встреча с «Филадельфия Флайерз» прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».