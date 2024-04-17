Министр спорта Татарстана: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, а потом — в «Ак Барс»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов допустил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет перейти на должность тренера в казанский «Ак Барс» после завершения карьеры игрока.

«Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее. Поэтому, уверен, Овечкин рано или поздно побьёт рекорд Гретцки, у него всё для этого есть. А потом — в «Ак Барс», тренером», — сказал Леонов «Матч ТВ» с улыбкой.

В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас».

Последний матч регулярного чемпионата столичная команда провела с «Филадельфия Флайерз» и одержала победу со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Назаров заявил, что сегодня всемирный день Овечкина.