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Министр спорта Татарстана: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, а потом — в «Ак Барс»

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов допустил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет перейти на должность тренера в казанский «Ак Барс» после завершения карьеры игрока.
Министр спорта Татарстана: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, а потом — в «Ак Барс»
  • AP
  • © Matt Slocum

«Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее. Поэтому, уверен, Овечкин рано или поздно побьёт рекорд Гретцки, у него всё для этого есть. А потом — в «Ак Барс», тренером», — сказал Леонов «Матч ТВ» с улыбкой.

В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас».

Последний матч регулярного чемпионата столичная команда провела с «Филадельфия Флайерз» и одержала победу со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Назаров заявил, что сегодня всемирный день Овечкина.

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