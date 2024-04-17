Назаров — о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ: сегодня всемирный день Овечкина

Бывший наставник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров высказался о выходе «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф НХЛ.

«Сегодня, безусловно, всемирный день Овечкина. У Саши получился сложный регулярный чемпионат, но в итоге он спас не только себя, но и всю команду, как и положено настоящему лидеру и капитану. Он ещё раз доказал: русский дух не сломить. В ключевом матче решающий гол, 31 шайба за сезон, 41 гол до Уэйна Гретцки», — сказал Назаров «Чемпионату».

По словам специалиста, после того, как российский форвард сумел перезагрузиться после голевой засухи и снова начал показывать результативный хоккей, дела у команды пошли в гору.

Последний матч регулярного чемпионата столичная команда провела с «Филадельфия Флайерз» и одержала победу со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».