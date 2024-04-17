Невероятная развязка: Овечкин забросил 853-ю шайбу в карьере и помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» нанёс поражение «Филадельфии» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и пробился в плей-офф. Первую шайбу в игре забросил Александр Овечкин, сократив тем самым отставание от Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги до 41 гола. Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отличился результативной передачей во встрече с «Торонто» и помог команде четвёртый раз в истории стать лучшей в Атлантическом дивизионе.

Хоккейные фанаты с замиранием сердца ожидали развязки регулярного чемпионата НХЛ в Восточной конференции, которая пришлась на ночь со вторника на среду. Основное внимание было приковано к «Вашингтону» Александра Овечкина, который героически одержал победу над «Тампой» и «Бостоном» и добился возможности решать свою дальнейшую судьбу самостоятельно, не дожидаясь результатов других команд. Для получения заветной уайлд-кард в розыгрыш Кубка Стэнли подопечным Спенсера Карбери необходимо было просто побеждать на выезде «Филадельфию» — хоть в основное время, хоть в овертайме.

Однако реализовать этот план оказалось не слишком просто. Хотя столичные и захватили инициативу в матче, курьёзный момент на девятой минуте игры мог оказаться для них весьма драматичным, если бы не решение судей.

Голкипер гостей Чарли Линдгрен отразил один из бросков «Флайерз», а после этого шайба взмыла в воздух — и на какое-то время все участники матча потеряли её из виду, в том числе арбитры. Раздался свисток, после чего снаряд предательски спланировал прямо в ворота «Кэпиталз». Судьям пришлось взять паузу на совещание и просмотр видеоповтора, после чего было решено гол не засчитывать.

Этот эпизод возмутил и главного тренера хозяев Джона Тортореллу, и игроков команды, однако матч следовало продолжить. И под занавес первого периода зрители арены «Уэллс Фарго-центр» увидели-таки гол, правда, вовсе не в те ворота, в которые ждали. Защитник столичных Дилан Макилрат, который был вызван из АХЛ лишь накануне предыдущего матча, поборолся у правого борта и выдал пас на пятак, где направление шайбы удачно скорректировал Овечкин. Самуэль Эрссон, вернувшийся в ворота «Флайерз», оказался бессилен. Для Александра это был 853-й гол в карьере. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в великой погоне до 41 шайбы, но вряд ли в тот момент это имело для капитана «Вашингтона» хоть какое-то значение.

Во втором игровом отрезке у россиянина был шанс удвоить преимущество своей команды, но его бросок с острого угла пришёлся в ближнюю штангу. А вот хозяева свой момент спустя несколько минут довели до логического завершения. Егор Замула мощно бросил с кистей от синей линии, а Эрик Джонсон оказался расторопнее других на пятачке. После этого «Флайерз» ещё активнее стал наседать на ворота Линдгрена, и в одном из моментов американский голкипер продемонстрировал чудеса реакции, отразив, казалось, стопроцентную атаку Тайсона Форстера в упор.

«Филадельфии», чтобы выйти в плей-офф, нужно было побеждать в основное время при условии, что «Детройт» проиграет своё противостояние «Монреалю». После второго периода «Ред Уингз» действительно уступал 2:3, так что Торторелла, видя не устраивавшие его 1:1 на табло, решился пойти ва-банк и снять вратаря за три минуты до окончания встречи. Однако никаких лавров «Флайерз» это не принесло. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши подкараулил шайбу и не промахнулся по пустым воротам, оформив 15-й выход команды в плей-офф за последние 19 сезонов.

Ещё до финальной сирены в объективы телекамер попал Овечкин, на лице которого расплылась довольная улыбка. После игры он отметил, что команда в этой регулярке получила огромный опыт по выходу из различных ситуаций как на льду, так и за его пределами. Потеря Никласа Бекстрёма, обмен Евгения Кузнецова, частые травмы Оши и дисквалификация Тома Уилсона — всё это не могло не сказаться на результатах. По словам капитана, в связи со множеством проблем каждый матч для его команды был сродни седьмой встрече серии плей-офф.

«Невероятно. Нам пришлось справляться со множеством сложностей, с которыми сталкиваешься на фоне дедлайна, с травмами, но вера наших игроков была огромной. И мы наслаждались происходящим. Это ни с чем не сравнится. Вот почему мы играем в хоккей. Хочется погружаться в такую атмосферу, быть причастным. Чтобы этого добиться, мы обыграли очень сильные команды», — поделился Александр.

Впереди у «Вашингтона» первый раунд Кубка Стэнли, где соперником столичной команды станет «Рейнджерс», ведомый проводящим свой лучший сезон в карьере Артемием Панариным. Интересно, что для команд это будет уже шестая встреча в плей-офф за последние 20 лет.

Определились и остальные три пары Восточной конференции. «Флорида» в заключительном матче регулярки нанесла поражение «Торонто» (5:2), что вкупе с поражением «Бостона» от «Оттавы» позволило команде четвёртый раз в истории стать первой в Атлантическом дивизионе. В одном из голов принял участие Владимир Тарасенко. Противостоять «Пантерз» в плей-офф будет «Тампа», а «Брюинз», в свою очередь, сыграет с «Мэйпл Лифс». Первыми в борьбу за Кубок Стэнли вступят «Каролина» и «Айлендерс», которые проведут игру уже 20 апреля.