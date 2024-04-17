Овечкин — о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ: именно поэтому мы играем в хоккей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход команды в плей-офф Кубка Стэнли.

«Это нечто особенное… Именно поэтому мы играем в хоккей», — сказал Овечкин после матча.

Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Артемий Панарин.

Ранее передача Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Торонто» в матче НХЛ.