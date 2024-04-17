Овечкин стал 13-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1550 очков за карьеру в лиге
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Для Александра этот гол стал 853-м в карьере, кроме того, он довёл количество набранных очков до 1550.
Таким образом, российский форвард стал 13-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1550 очков за карьеру в лиге.
Лидирует по количеству очков Уэйн Гретцки (2857), на втором месте располагается Яромир Ягр (1921). Третью позицию занимает Марк Мессье (1887).
Ранее Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».