Овечкин стал 13-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1550 очков за карьеру в лиге

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Филадельфия Флайерз».

Для Александра этот гол стал 853-м в карьере, кроме того, он довёл количество набранных очков до 1550.

Таким образом, российский форвард стал 13-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1550 очков за карьеру в лиге.

Лидирует по количеству очков Уэйн Гретцки (2857), на втором месте располагается Яромир Ягр (1921). Третью позицию занимает Марк Мессье (1887).

Ранее Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».