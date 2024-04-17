До Гретцки остался 41 гол: Овечкин забросил 853-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин открыл счёт в заключительном матче «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона с «Филадельфией Флайерз».

Александр Великий подставил клюшку под наброс Дилана Макилрата с предачи Ти Джея Оши и записал себе в актив 31-ю шайбу в текущем сезоне и 853-ю в заокеанской карьере. До рекорда всех времён, которым владеет канадец Уэйн Гретцки ему остался 41 гол.

Интересно, что в первых 43 матчах сезона Овечкин отличился всего восемь раз (0,19 шайб в среднем за игру), а в последующих 36 разразился 23-ю голами (0,64). Если он сохранит такой темп и дальше, то сможет переписать достижение в начале 2025-го.

Для выхода в плей-офф «Вашингтону» необходимо взять верх над «Филадельфией». При равенстве очков с «Детройтом» подопечные Спенсера Карбери будут стоять в таблице выше благодаря большему числу побед в основное время.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин посетил матч регулярки НХЛ «Вашингтон» — «Бостон», а после него встретился и сфотографировался с Овечкиным.