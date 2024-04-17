Овечкин: почти каждый матч для «Вашингтона» был как седьмой матч плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о выходе команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все сделали большой шаг вперёд ментально, получили опыт разных ситуаций на льду и за его пределами. Это очень круто. Почти каждый матч для нас был как седьмой матч плей-офф», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

Встреча с «Филадельфия Флайерз» прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин признан третьей звездой матча с «Филадельфией».