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«Вашингтон» Овечкина и «Рейнджерс» Панарина встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ

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Стали известны все участники первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

«Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф Кубка Стэнли, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестёркин. 

В других парах «Каролина Харрикейнз» с Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым, Андреем Свечниковым и Петром Кочетковым сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, Семёна Варламова и Александра Романова.

«Флорида Пантерз» вместе с Владимиром Тарасенко, Дмитрием Куликовым и Сергеем Бобровским сыграет против «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачёва, а соперником «Бостон Брюинз» стал «Торонто Мейпл Лифс» Ильи Самсонова и Ильи Любушкина.

Ранее определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции.

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