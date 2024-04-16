В шаге от заветной отметки: Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне НХЛ, Кучеров отдал 99-ю передачу

Игорь Шестёркин и Артемий Панарин признаны первыми звёздами матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой». Российский голкипер совершил 26 сейвов и оформил четвёртый сухарь в сезоне, а нападающий набрал два очка и не только добрался до отметки в 120 очков, но также помог «Рейнджерс» завоевать Президентский кубок. Никита Кучеров отдал 99-ю передачу в чемпионате и на четыре очка оторвался от Натана Маккиннона в гонке за «Арт Росс Трофи», а Кирилл Капризов поднялся на 11-е место в списке бомбардиров.

Трофей Панарина и 99-я передача Кучерова

В НХЛ близится к окончанию регулярный сезон, а вместе с этим определяются обладатели трофеев. И один из них достался «Рейнджерс». Незадолго до финиша турнира они оторвались от своих ближайших преследователей в лице «Каролины» и «Далласа» и гарантировали себе первое место в сводной таблице, в четвёртый раз в истории завоевав Президентский кубок. А также превзошли установленный девять лет назад рекорд клуба по набранным очкам (114). И всё это стало возможным благодаря крупной победе над «Оттавой», одними из главных творцов которой стали российские легионеры ньюйоркцев.

Первой звездой матча был признан Игорь Шестёркин, в четвёртый раз за соревновательный год отстоявший на ноль. Да, повторить свой личный рекорд по сухарям он не сумел, но хотя бы на высокой ноте завершил не самый удачный чемпионат, по итогам которого не войдёт в топ-10 как по проценту сейвов, так и по коэффициенту надёжности (среди вратарей, отыгравших более 20 встреч). В этот же вечер россиянин отразил все 26 бросков, а временами был просто великолепен. Достаточно вспомнить его спасение блином после попадания Дрейка Батерсона или «выстрела» Клода Жиру в касание.

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Не обошлось и без очередных свершений Артемия Панарина, забравшего не только первую командную, но также очередную индивидуальную награду. Перед началом матча он был признан лучшим игроком «Рейнджерс» в сезоне и подтвердил этот статус, поучаствовав в половине голов коллектива. Сначала он в несвойственной для себя манере подставил клюшку под дальний бросок Райана Линдгрена и в третий раз зажёг красный свет за воротами бывшего одноклубника Йоонаса Корписало, а потом помог Алекси Лафреньеру установить окончательный счёт — 4:0.

Благодаря этому Панарин стал всего лишь четвёртым россиянином в истории, достигшим отметки 120 (49 + 71) очков за регулярку. Помимо него, это удавалось лишь Сергею Фёдорову, Александру Могильному и Никите Кучерову, который сделал это дважды. А также сравнялся с Алексеем Яшиным в списке лучших отечественных бомбардиров в истории лиги (оба — по 781). Правда, если бывшей звезде «Оттавы» и «Айлендерс» эта планка покорилась за 850 игр, то Артемию — за 672.

Что касается гонки за «Арт Росс Трофи», то Панарин гарантировал себе четвёртое место, оторвавшись как от Давида Пастрняка, так и от Остона Мэттьюса, уже успевшего отгрузить невероятные 69 шайб. В то время как первое практически зацементировал Никита Кучеров. В противостоянии с «Баффало» тот вывел на ударную позицию признанного третьей звездой Стивена Стэмкоса и до четырёх баллов увеличил отрыв от Натана Маккиннона в погоне за «Арт Росс Трофи» (142). Но принести победу своей команде не сумел. «Тампа-Бэй» был бит — 2:4.

Тем не менее повод для гордости у Кучерова был. Ведь тот записал на свой счёт 99-ю передачу и вышел на 15-е место в истории НХЛ по данному показателю. По ходу одного первенства чаще ассистировать партнёрам удавалось лишь четырём спортсменам — 11 раз эта планка покорялась Уэйну Гретцки, по разу — Марио Лемьё, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду. В этот же день тот поучаствовал в разгроме «Сан-Хосе» (9:2) и первым добрался до сотни. Небольшое утешение для нападающего «Эдмонтона», впервые с 2020 года оставшегося без звания лучшего бомбардира.

95-е очко Капризова и рекорд российских вратарей

При этом матч между «Эдмонтоном» и «Сан-Хосе» был примечателен ещё по нескольким причинам. Так, сразу девять хоккеистов «Ойлерз» набрали более одного очка за встречу, чего не происходило с 1985 года. Но российским болельщикам куда приятнее было услышать две другие новости — и оба пришли из стана «Шаркс». Свою вторую шайбу в заокеанской карьере забросил форвард «Шаркс» Даниил Гущин, а Георгий Романов впервые вышел на лёд и не только отразил 16 из 17 бросков, но и помог установить рекорд по числу задействованных в турнире отечественных вратарей (13).

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Но если Романову было сложно рассчитывать на попадание в тройку звёзд встречи, то Кириллу Капризову даже удалось её возглавить. В противостояния «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса» россиянин сначала ассистировал Райану Хартману, а потом и забил сам, причём довольно эффектно. Оказавшись за воротами, тот не стушевался и от спины голкипера соперника Кэма Тальбо переправил шайбу в сетку. И добрался до отметки 95 (45 + 50) очков, попутно опередив в гонке Филипа Форсберга.

Но если «Уайлд» уже давно лишился надежд попасть в плей-офф, а на Западе состав топ-8 уже определён, то на Востоке продолжается борьба за заветные путёвки. Одну из них себе гарантировал «Айлендерс», на выезде разгромивший «Нью-Джерси» (4:1), а судьба второй решится в ближайшие дни. И пока главным претендентом на неё остаётся «Вашингтон», сенсационно взявший верх над «Бостоном» (2:0). При этом счёт мог быть и более крупным, попади Александр Овечкин в пустые ворота за несколько секунд до финальной сирены.

Таким образом, сейчас по 89 баллов в своём активе имеют «Вашингтон» и «Детройт», уступающий конкуренту по числу побед в основное время, у «Питтсбурга» на одно меньше, у «Филадельфии» — на два. И если «Кэпиталз» сумеет разобраться с завалившим концовку регулярки «Флайерз», то получит право побороться за Кубок Стэнли. «Ред Уингз» и «Пингвинз» остаётся надеяться на осечку соперника и попутно побеждать «Монреаль» и «Айлендерс» соответственно. «Лётчикам» же пройти дальше будет невероятно сложно. Ведь это произойдёт только в случае, если провалятся все оппоненты, а они расправятся с Овечкиным и компанией.