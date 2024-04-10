Первый в истории: Овечкин забросил 30 шайб за регулярный чемпионат НХЛ в 18-й раз

Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 30 и более шайб в 18 регулярных чемпионатах. Форвард «Вашингтона» отличился в противостоянии с «Детройтом» и принёс своей команде важную для попадания в плей-офф победу. До «вечного» рекорда Уэйна Гретцки россиянину остаётся 42 гола. Тем временем нападающий «Тампы» Никита Кучеров в противостоянии с «Коламбусом» оформил седьмой ассистентский хет-трик за сезон и сохранил первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

Очередной рекорд Овечкина

Минувший игровой день регулярного чемпионата НХЛ подарил российским болельщикам массу положительных эмоций. В первую очередь порадовал Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» помог своей команде прервать серию из шести поражений. Неудачи привели к тому, что накануне очередной встречи «Кэпиталз» отставал на два очка от занимавших третье место в Столичном дивизионе «Айлендерс» и на одно — от восьмой строчки в конференции, на котором расположился «Детройт». Именно с последним и предстояло сразиться в гостях подопечным Спенсера Карбери.

Первая половина противостояния осталась за хозяевами, однако отличиться «Ред Уингз» так и не смогли, поскольку в воротах «Вашингтона» отлично действовал Чарли Линдгрен. Забегая вперёд: голкипер отразил за матч 42 броска и стал главным творцом победы.

А в концовке второго периода неожиданно повели гости: сперва отметился Дилан Строум, а за восемь секунд до сирены 30-й гол в сезоне записал себе в актив Овечкин.

«Ти Джей Оши проделал потрясающую работу на синей линии, и мы вышли два в одного. Я знал, что до окончания периода осталось 15 или 20 секунд. Я попытался бросить и надеялся, что шайба попадёт в цель, это и произошло», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Благодаря голу в ворота «Детройта» Александр вновь вошёл в историю НХЛ. Он стал единственным хоккеистом, который на протяжении 18 сезонов забрасывает в регулярке 30 и более шайб. Ранее он делил первое место по количеству чемпионатов с Майком Гартнером (по 17 сезонов). Легендарный хоккеист, к слову, сразу же поздравил россиянина с этим достижением.

«Мы делили этот рекорд в течение достаточно короткого времени, и я очень ценю это. У тебя много рекордов в НХЛ, однако есть один большой, который тебе ещё предстоит установить. Удачи. Всего наилучшего», — заявил Гартнер.

А рекорд Уэйна Гретцки такими темпами действительно падёт уже в следующем чемпионате. Овечкин забросил 852-й гол за карьеру в НХЛ. До первого места в списке лучших снайперов лиги осталось всего 42 точных броска.

«Довольно большая цифра. Это, конечно, всё благодаря стабильности, здоровью, а также моим партнёрам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду», — отметил россиянин.

Результативные действия Александра принесли пользу команде. «Детройт» в третьем периоде вновь был активнее и нанёс по воротам соперника в два раза больше бросков, однако хозяева лишь раз сумели переиграть Линдгрена, уже в самой концовке после снятия вратаря отличился Патрик Кейн.

«Мы смогли сдержать напор соперника и найти свою игру. Наш голкипер совершил ряд невероятных сейвов», — признался по окончании матча Карбери.

«Вашингтон» набрал два очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Востока. Теперь перед командой стоит задача удержаться на ней в оставшихся четырёх матчах.

Ассистентский хет-трик Кучерова

Никита Кучеров тем временем продолжает бороться за «Арт Росс Трофи». В противостоянии с «Коламбусом» он в седьмой раз в сезоне и второй подряд отметился ассистентским хет-триком. Более того, хоккеист набрал три и более очка в своей 23-й игре сезона. По данному показателю форвард стал седьмым в истории НХЛ.

Уже на 17-й минуте с передачи россиянина отличился Брейден Пойнт, причём, чтобы найти партнёра, ему потребовалось развернуться на 360 градусов. Затем дважды сработала связка Кучерова со Стивеном Стэмкосом.

Конечно, болельщикам «Тампы» подпортил настроение форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко, оформивший дубль в ворота Андрея Василевского. Однако этот спад «Лайтнинг» оказался временным, и команда в итоге уверенно победила 5:2.

Кучеров же набрал 139 очков и повторил достижение словака Петера Штястны, который совершил столько же результативных действий в сезоне-1981/82. Больше среди европейцев было только у Яромира Ягра (149). И этот рекорд Никите вполне по силам побить: впереди у «Тампы» ещё четыре матча.

При этом в списке лучших бомбардиров форвард «Колорадо» Натан Маккиннон не отпускает Кучерова далеко вперёд. Канадец набрал в матче с «Миннесотой» четыре очка, а всего на его счету их 137. У Коннора Макдэвида и Артемия Панарина — 130 и 116 соответственно.

Нападающий «Рейнджерс», в отличие от соотечественника, отметился только одной передачей в дерби с «Айлендерс» (2:4). Однако этот ассист также стал значимым — 70-м. Таким образом, нынешний сезон стал вторым в карьере Панарина, в котором он достигал данной отметки. Лучший результат у нью-йоркцев показывал только Брайан Лич.

Увы, в Кубке Стэнли российские болельщики уже точно не увидят Кирилла Капризова. Несмотря на очередной гол форварда в большинстве, «Миннесота» проиграла «Колорадо» (2:5) и впервые с 2019 года лишилась шансов пробиться в плей-офф.

Потрясающий лакросс-гол, уже третий в карьере, записал на свой счёт Андрей Свечников. Нападающий «Каролины» отличился в матче с «Бостоном», который его команда выиграла 4:1. А в перерыве даже успел пошутить над собой. По признанию спортсмена, ему хотелось бы повеселее отпраздовать заброшенную шайбу, но её никто не заметил, так как она быстро вылетела из ворот.

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко принёс своей команде победу в противостоянии с «Сан-Хосе» — 3:2. Хоккеист отличился на 4-й минуте овертайма. А вот голкипер «Филадельфии» Иван Федотов вторую встречу подряд разочаровывает болельщиков. Хоть он и вышел на лёд в тот момент, когда «Флайерз» уступал 0:5 в матче с «Монреалем», уверенности одноклубникам не прибавил, не совладав ещё с четырьмя бросками.

Продолжает обращать на себя внимание форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. В противостоянии с «Нью-Джерси» он записал на свой счёт 66-ю шайбу в регулярке и установил новый рекорд НХЛ по голам за сезон в текущем столетии, превзойдя достижение Овечкина (65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08).