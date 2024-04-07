День дуэлей: Малкин и Кучеров набрали по три очка в Питтсбурге, Наместников и Капризов устроили шоу в Сент-Поле

Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Тампа-Бэй». Российский форвард «Пингвинз» отметился дублем и голевой передачей и затмил лучшего бомбардира сезона Никиту Кучерова, оформившего ассистентский хет-трик. В свою очередь, три очка Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» сломить сопротивление «Миннесоты», в составе которой два гола на свой счёт записал Кирилл Капризов. А Семён Варламов отразил 41 бросок по своим воротам и был назван главным героем не только встречи с «Нэшвиллом», но и всего игрового дня.

Бенефис Малкина и ассистентский хет-трик Кучерова

Пару недель назад многие эксперты поспешили списать «Питтсбург» со счетов и вычеркнуть его из числа претендентов на попадание в плей-офф. И основания на то были. В марте подопечные Майка Салливана потерпели 12 поражений в 17 матчах и выпали из восьмёрки сильнейших на Востоке, отстав от «Вашингтона» и «Филадельфии». Но в апреле невероятным образом собрались и выдали серию из трёх побед на выезде, после чего смело могли считаться фаворитами в домашнем противостоянии с ведомой Никитой Кучеровым «Тампа-Бэй». Особенно с учётом присутствия в составе неувядающих Сидни Кросби и Евгения Малкина. Несколько дней назад российская звезда «Пингвинз» набрал три очка во встрече с «Нью-Джерси», а в этот раз решил повторить свой успех.

Малкин вышел на авансцену во втором периоде и за неполные 11 минут забросил две шайбы, причём в несвойственном для себя стиле. Сначала подставил клюшку под дальний «выстрел» Эрика Карлссона, а потом остался без опеки на пятаке и со второй попытки застал врасплох Андрея Василевского. И не только вышел на второе место среди действующих хоккеистов НХЛ по числу периодов с двумя и более голами (34, больше только у Александра Овечкина), но и вызвал бурные эмоции у присутствовавших на стадионе родителей. После того как их сын оформил дубль, те не смогли сдержать слёз.

Также по теме Достижение на века: Овечкин первым в истории НХЛ забросил 850 шайб за одну команду Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке...

Казалось, дело сделано. После второго периода «Питтсбург» громил «Тампу», сумевшую ответить на четыре гола лишь одним. И среди его творцов ожидаемо оказался Кучеров, на пару с Виктором Хедманом ассистировавший Стивену Стэмкосу в ходе реализации большинства. Но в начале заключительного отрезка «Лайтнинг» совершили феноменальный спурт и сумели восстановить паритет. И вновь не без помощи лучшего бомбардира регулярки, в десятый раз отдавшего три и более передач в нынешнем чемпионате.

При счёте 2:4 Кучеров здорово прочитал ситуацию и вывел на ударную позицию Энтони Дюклера, а менее чем за десять минут до финальной сирены поучаствовал в комбинации, завершившейся очередным точным попаданием Стэмкоса. Благодаря этому, россиянин достиг отметки в 136 (43 + 93) очков и не только на пять баллов оторвался от Натана Маккиннона в гонке за «Харт Трофи», но и повторил рекорд по числу результативных передач за сезон среди европейцев. Столько же у легендарного словака Петера Штястны.

Тем не менее, в этот вечер последнее слово осталось за Малкиным, признанным первой звездой матча. На 55-й минуте тот вновь здорово открылся неподалёку от створа, но не стал атаковать сам, а аккуратным движением переправил шайбу на расположившегося на пятаке Майкла Бантинга. Тот в пятый раз огорчил Андрея Василевского и не только принёс «Питтсбургу» четвёртую победу подряд (5:4), но позволил ему вернуться в зону плей-офф. Что касается Евгения, то нападающий обошёл Павла Бучневича (26 + 34) и поделил с Овечкиным пятое место среди лучших российских бомбардиров сезона (оба — по 62). Помимо Кучерова, он уступает лишь Кириллу Капризову и Артемию Панарину.

Три очка Наместникова и дубль Капризова

В заочное противостояние двух россиян превратилась и встреча между «Миннесотой» и «Виннипегом». И если первую команду за собой ожидаемо повёл звёздный Капризов, то лидером второй внезапно стал Владислав Наместников. В первой половине регулярки тот смотрелся весьма впечатляюще, но в последнее время захандрил и набрал лишь три очка в последних десяти матчах. И каково было удивление болельщиков, когда за один вечер он записал на свой счёт столько же.

Уже на третьей минуте Наместников оказался самым расторопным у чужих ворот и оставил не у дел Марка-Андре Флёри, а потом дважды выступил в роли ассистента, пусть и второстепенного. И тем самым помог «Виннипегу» сначала вырваться вперёд, а потом и укрепить своё преимущество. В обоих случаях россиянин выводил на ударную позицию защитника, а под пущенную им шайбу аккуратно подставлял клюшку один из форвардов. В первом случае это сделал Алекс Иаффало, во втором — Морган Бэррон.

«Виннипег» одержал важнейшую победу и продолжил борьбу за место в топ-4 Запада (4:2), а Наместников был признан первой звездой встречи. Второй же стал Капризов, благодаря которому «Миннесота» долгое время надеялась сокрушить одного из лидеров конференции. Российский нападающий забил дважды, причём сделал это крайне эффектно. Сначала открылся на пятаке и шикарным броском с разворота оставил не у дел Коннора Хеллебайка, а потом сделал это вновь — мощнейшим щелчком в одно касание. Таким образом, Кирилл достиг отметки в 39 голов и вышел на 15-ю строчку в списке лучших снайперов лиги. Среди россиян больше лишь у тех же Кучерова (43) и Панарина (45).

Сухарь Варламова и 698-й матч Бобровского

Тем не менее, в этот день далеко не всё ограничилось красочными дуэлями Кучерова с Малкиным и Капризова с Наместниковым. В противостоянии с «Эдмонтоном» ассистентским дублем разразился звезда «Калгари» Андрей Кузьменко (2:4), по передаче на свой счёт записали форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич и нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков. Не менее впечатляюще выступили и российские голкиперы. А на общем фоне выделился Семён Варламов.

Ветеран совершил 41 сейв и второй раз в сезоне отстоял на ноль, сравнившись по этому показателю с Василевским и своим одноклубником Ильёй Сорокиным. А также был признан не только первой звездой встречи с «Нэшвиллом», завершившейся в пользу «островитян» (2:0), но и всего игрового дня.

В свою очередь, очередную победу «Торонто» помог одержать Илья Самсонов, отразивший 24 из 26 бросков по воротам во встрече с «Монреалем» (4:2). А вот Сергей Бобровский не сумел спасти «Флориду» от поражения «Бостону» в овертайме, хотя сам 26 раз выручил свою команду (2:3). Быть может, двукратному обладателю «Везина Трофи» поднимет настроение тот факт, что в этот день он обошёл Илью Набокова и вышел на чистое второе место по сыгранным матчам в НХЛ среди россиян (698). Теперь по этому показателю он уступает лишь Николаю Хабибулину (799).