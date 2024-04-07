Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей по количеству матчей в НХЛ

«Бостон Брюинз» принимает «Флорида Пантерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в настоящий момент проходит в США на стадионе «Ти-Ди Гарден». Счёт в первом периоде — 1:1.

В игре принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Он проводит свой 698-й матч в карьере в НХЛ. Таким образом, он обошёл Евгения Набокова (697) по количеству игр и занял второе место среди российских вратарей по этому показателю.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан первой звездой матча НХЛ «Питтсбург» — «Тампа».