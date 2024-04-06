Достижение на века: Овечкин первым в истории НХЛ забросил 850 шайб за одну команду

Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной» и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 43 голов. Российский форвард также установил уникальное достижение — стал единственным игроком в истории лиги, который забросил 850 шайб за одну команду. Иван Федотов впервые вышел в стартовом составе «Филадельфии» на игру с «Баффало», но пропустил четырежды и не спас команду от шестого поражения подряд.

Бросок в историю

Для «Вашингтона» каждое очко в концовке регулярного чемпионата НХЛ на вес золота. Команда не теряет надежды пробиться в плей-офф, но четыре поражения подряд до гостевой встречи с «Каролиной» не добавляли фанатам оптимизма. Как и тот факт, что Александр Овечкин забросил на этом отрезке всего одну шайбу.

Впрочем, сам капитан «Кэпиталз» отмечал после проигрыша «Питтсбургу», что ничего ещё не потеряно и нужно просто продолжать бороться. Именно с таким настроем он вышел на игру с «Харрикейнз» и взял дело в свои руки с первых же минут. Не прошло и четверти периода, как восьмой номер гостей открыл счёт встречи. Он удачно расположился на пятаке перед воротами Петра Кочеткова и, подхватив шайбу после отскока, уверенно переиграл соотечественника.

Для Александра гол стал 850-м в НХЛ, и это не просто красивое круглое число, но и очередной рекорд в исполнении живой легенды хоккея. Кроме Овечкина ни один игрок в истории лиги не забивал столько в составе одной команды. Даже великий Уэйн Гретцки. Путь ветерана «Вашингтона» к этому достижению начался 5 октября 2005 года, когда он забросил первую шайбу в НХЛ в ворота «Коламбуса». Вряд ли кто-то в ближайшие годы посягнёт на этот рекорд российского форварда. Среди действующих игроков, которые провели всю карьеру в одном клубе, больше 500 шайб забросили только 36-летний нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (589) и 34-летний Стивен Стэмкос из «Тампы» (549).

На этом достижении в матче с «Каролиной» лидер столичных не остановился и под занавес периода удвоил преимущество гостей. Второй гол Овечкина оказался похож на первый — он вновь отработал на пятачке, но на этот раз ему не пришлось обыгрывать голкипера. Александр подставил клюшку под бросок Джона Карлсона от синей линии и шайба вновь оказалась в сетке ворот. Таким образом, россиянин оформил шестой дубль в сезоне и сократил отставание от Гретцки до 43 шайб. С 27 января он отличился уже в 21-й раз, благодаря чему вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков старше 38 лет за любой отрезок из 30 игр в одной регулярке. А всего в копилке Александра 29 заброшенных шайб. Только одна отделяет его от очередной знаковой вехи, которая ещё не покорялась ни одному игроку лиги, — 18 сезонов с минимум 30-ю голами.

Увы, усилия ветерана «Кэпиталз» не принесли команде победы. После перерыва «Каролина» перехватила инициативу и сумел отквитать один гол усилиями Джейка Генцела, а в третьем периоде сравняла счёт. Примечательно, что результативным пасом в этом эпизоде отметился бывший игрок столичных Евгений Кузнецов, перебравшийся в Роли в начале марта. За это время россиянин провёл за «Харрикейнз» 15 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

А победная шайба влетела в ворота Дарси Кемпера за 111 секунд до финальной сирены. Канадский голкипер отразил за матч 41 бросок, но не выстоял в концовке.

Впереди у «Вашингтона» шесть игр и нет права на ошибку, если команда не хочет второй раз подряд досрочно завершить сезон.

Первый матч Федотова в старте

Иван Федотов впервые вышел на матч НХЛ в стартовом составе «Филадельфии». Это событие накануне даже проанонсировала пресс-служба команды, так что к российскому голкиперу в игре с «Баффало» было приковано особое внимание. Как признался сам Иван, он немного нервничал в связи с полноценным дебютом, и, вероятно, это и помешало ему проявить свои лучшие качества.

Федотов на протяжении игры выглядел немного потерянным и отразил лишь 15 из 19 бросков по своим воротам. Во втором периоде он пропустил две очень похожие шайбы — Расмус Далин и Джек Куинн оставили его не у дел кистевыми бросками с ползоны. А в третьем периоде россиянин, закрывая ближний угол, позволил тому же Куинну пропихнуть шайбу между собой и штангой. В результате «Флайерз» уступили со счётом 2:4. Это уже шестое поражение команды подряд и второе для российского вратаря в НХЛ. 2 апреля он вышел на замену в начале второго периода игры с «Айлендерс», совершил 19 сейвов, но не спас команду от гола в овертайме.

По словам экс-игрока ЦСКА, встречу с «Сейбрз» он провёл не лучшим образом: было тяжело поддерживать игровой ритм и сохранять концентрацию, потому что соперники не так много атаковали его владения. Об этом же заявил и главный тренер команды Джон Торторелла. Он подчеркнул, что поражение — не вина Федотова, хотя команде и «не помешал бы лишний сейв».

Конечно, тяжело ожидать, что голкипер, попавший буквально с корабля на бал, станет совершать чудеса спасений в новой для себя обстановке. Ивану требуется время на адаптацию и перестройку, тем более, что он дебютировал за океаном в довольно солидном возрасте — в 27 лет. По этому показателю, к слову, Федотов занял пятое место среди всех вратарей «Филадельфии». Позже него начинали играть за «Флайерз» Юхан Баклунд (28), Роман Чехманек (29), Нейл Литтл (30) и Роберт Зепп (33).