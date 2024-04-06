Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков в возрасте 38+

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов среди игроков в возрасте 38+.

В матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» он отметился дублем.

Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков в возрасте 38+ за любой отрезок из 30 игр в одной регулярке.

Российский хоккеист сократил до 43 шайб отставание от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера в истории лиги.

Ранее Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб.