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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков в возрасте 38+

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов среди игроков в возрасте 38+.

В матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» он отметился дублем.

Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков в возрасте 38+ за любой отрезок из 30 игр в одной регулярке.

Российский хоккеист сократил до 43 шайб отставание от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера в истории лиги.

Ранее Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб.

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