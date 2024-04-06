Овечкин — первый игрок в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 850 и более голами за один клуб.

Россиянин оформил дубль в матче с «Каролина Харрикейнз». Игра проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Таким образом, форвард стал единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 850 и более шайб в составе одного клуба.

Отечественный хоккеист сократил до 43 шайб отставание от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера в истории лиги.

Ранее Овечкин заявил, что у «Вашингтона» ещё есть шансы на плей-офф НХЛ.