RT в Telegram
Подпишись

Овечкин — первый игрок в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб

Короткая ссылка
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 850 и более голами за один клуб.

Россиянин оформил дубль в матче с «Каролина Харрикейнз». Игра проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Таким образом, форвард стал единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 850 и более шайб в составе одного клуба.

Отечественный хоккеист сократил до 43 шайб отставание от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера в истории лиги.

Ранее Овечкин заявил, что у «Вашингтона» ещё есть шансы на плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить