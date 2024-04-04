Пробивая потолок: Кучеров оформил ассистентский хет-трик и первым из россиян набрал 130 очков за сезон в НХЛ

Никита Кучеров установил новый рекорд результативности в регулярном чемпионате НХЛ среди россиян. Нападающий «Тампа-Бэй» отметился тремя голевыми передачами в матче с «Торонто» и достиг отметки 130 очков за сезон, благодаря чему не только укрепился на первой строчке в гонке бомбардиров, но и заработал звание третьей звезды игрового дня. В свою очередь, Артемий Панарин записал на свой счёт два очка и помог «Рейнджерс» сломить сопротивление «Нью-Джерси» во встрече, которая запомнилась массовой дракой.

Рекорд Кучерова и 29 сейвов Василевского

Пять лет назад Никита Кучеров провёл лучший сезон в карьере и окончательно укрепился в качестве сильнейшего российского хоккеиста НХЛ современности. Тогда форвард «Тампа-Бэй» набрал 128 очков и не только завоевал «Харт Трофи», но и подвинул самого Александра Могильного, который долгое время оставался рекордсменом страны по результативности в рамках одного регулярного чемпионата. Перед принципиальным матчем с «Торонто» лидер «Лайтнинг» стоял в шаге от повторения собственного достижения. Но зачем ограничиваться этим, если можно разразиться ассистентским хет-триком и установить новую планку уже сейчас?

Откладывать дело в долгий ящик Кучеров не стал и уже в середине первого периода пополнил свой бомбардирский счёт. Причём для этого ему даже не понадобилось его любимое большинство, в котором он набрал больше всех баллов в нынешнем сезоне. Россиянин сменил Андрея Василевского и вышел в качестве шестого полевого на отложенном штрафе, а уже спустя несколько секунд праздновал гол Виктора Хедмана. Серией передач Никита раздёргал оборону «Мейпл Лифс», после чего шведский защитник застал врасплох Джозефа Уолла.

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Правда, для победы этого оказалось недостаточно, чему виной стал великолепный Остон Мэттьюс, готовый уже в ближайшее время вписать своё имя в историю, но по другому поводу. В преддверии этого дня американец находился в трёх точных бросках от повторения снайперского рекорда XXI века, принадлежащего Александру Овечкину. И за минуту до окончания он приблизился к результату капитана «Вашингтона», наколотившего 65 голов в первенстве-2007/08. Причём будто специально сделал это в стиле коллеги — мощнейшим щелчком в одно касание.

Однако это лишь раззадорило «Тампу», которая ударно провела начало второго периода, а затем поставила жирную точку ближе к концу третьего. Гости ещё трижды зажигали красный свет за воротами «Торонто», и в двух случаях Кучеров непосредственно в этом участвовал. В первом буквально прижатый к борту Ильёй Любушкиным форвард чудесным образом нашёл возможность для паса на Брейдена Пойнта. А во втором всю работу сделали его партнёры Даррен Рэддиш и Ник Пол, организовавшие выход два в одного.

Таким образом, Кучеров не только оторвался от Натана Маккиннона (47 + 80) в гонке бомбардиров, но и пробил отметку 130 (42 + 88) очков в регулярном чемпионате НХЛ, чего ранее не удавалось ни россиянам, ни хоккеистам «Лайтнинг». Правда, сам он отнёсся к этому довольно скромно.

«Разумеется, я знал (что установил рекорд. — RT). Было приятно. Ещё приятнее от того, что сегодня мы одержали победу. Я доволен. На протяжении всего матча мы придерживались плана на игру, старались действовать последовательно и найти способ победить», — приводит слова Кучерова пресс-служба лиги.

Тем примечательнее, что нападающего даже не признали главным творцом успеха. Кучеров занял вторую строчку, пропустив вперёд соотечественника Андрея Василевского, набравшего фантастическую форму в преддверии плей-офф. Несколько дней назад вратарь отразил 28 бросков и был признан первой звездой противостояния с «Айлендерс», а на этот раз исполнил 29 сейвов во встрече с «Мейпл Лифс». Однако после финального свистка все говорили о Никите.

«Каждый матч я наблюдаю за ним и надеюсь, что другие увидят, насколько Кучеров необыкновенно талантлив. Однако невозможно быть таким без внутреннего драйва. И если взглянуть, с каким упорством он провёл третий период, будучи на высоте и делая всё то, что делают другие игроки, но не получая за это столько признания… Наблюдать за ним просто потрясающе, и в большой игре, когда он был нам нужен, он показал себя просто невероятно», — сказал наставник команды Джон Купер.

Дифирамбы великому нападающему спел и Пол, который не перестаёт восхищаться игровым интеллектом и навыками одноклубника, ставшего третьей звездой дня.

«Он особенный игрок. Ты смотришь, как он играет, стараешься повторить это на тренировках, и это совсем не похоже на то, что он делает в ходе матча. Его видение, катание, руки, бросок, обманки, да что угодно. Просто посмотрите на его игру — это невероятно. Идёт передача вдоль борта, он в одно касание кончиком клюшки делает передачу прямо на Пойнта, затем ещё одно движение — и шайба в сетке. Не каждый день такое увидишь, и он делает такие передачи по всей площадке», — сказал Пол.

Ледовое побоище и две передачи Панарина

В свою очередь, очередную победу одержал и «Рейнджерс», продолжающий лидировать в гонке за Президентским кубком. На этот раз был сокрушён «Нью-Джерси», сенсационно взявший верх в серии с территориальными соседями в первом раунде прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли. Однако в центре внимания оказалась не вдохновенная игра Артемия Панарина, Алекси Лафреньера и Адама Фокса, а массовая драка, которая произошла на первой же секунде матча. Сразу после вбрасывания все полевые игроки сбросили краги и устроили настоящее побоище на льду. И если Джимми Веси и Кёртиса Лазара наказали всего пятью минутами штрафа, то остальных восьмерых хоккеистов удалили с поля до конца встречи.

Правда, битва получила продолжение. Ближе к концу первого периода страсти вспыхнули вновь, а отдыхать отправились Уилл Кайлли и Доусон Мерсер, также получившие «5 + 10». В общей же сложности за первый период команды заработали 162 минуты штрафа, чего не случалось в НХЛ с 2014 года. Тогда волю эмоциям дали «Ванкувер» и «Калгари». Не остались в стороне и главные тренеры, устроившие перепалку на скамейке.

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При этом игроки «Рейнджерс» чудесным образом успевали не только драться, но и играть в хоккей. За первый период они дважды застали врасплох Каапо Кяхкёнена, а открыл счёт не кто иной, как Артемий Панарин. Уже на десятой минуте российский форвард притаился неподалёку от штанги и забросил 45-ю шайбу в сезоне.

Правда, для победы этого оказалось недостаточно. Игроки «Девилз» ударно провели второй отрезок и трижды оставили не у дел Игоря Шестёркина, после чего лучшему нападающему ньюйоркцев вновь пришлось демонстрировать свои лидерские качества. И он сделал это в самый нужный момент: при счёте 3:3 организовал молниеносный переход из обороны в атаку и помог «Рейнджерс» реализовать большинство. Автором решающего попадания стал Крис Крайдер.

Таким образом, Панарин впервые в карьере достиг отметки 110 (45 + 65) очков и вышел на чистое второе место по числу результативных баллов за сезон в истории клуба. По этому показателю он обошёл Жана Рателя (109) и приблизился к рекорду Яромира Ягра (123). А звание третьей звезды противостояния стало приятным дополнением. Выше расположились уже упомянутые Лафреньер (1 + 1) и Фокс (0 + 2), который из-за нехватки защитников был вынужден провести на площадке без малого 30 минут.