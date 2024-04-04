Пробивая потолок: Кучеров оформил ассистентский хет-трик и первым из россиян набрал 130 очков за сезон в НХЛ
- Хоккеисты «Тампа-Бэй» Ник Пол, Никита Кучеров и Брейден Пойнт
- AP
- © Chris O'Meara
Рекорд Кучерова и 29 сейвов Василевского
Пять лет назад Никита Кучеров провёл лучший сезон в карьере и окончательно укрепился в качестве сильнейшего российского хоккеиста НХЛ современности. Тогда форвард «Тампа-Бэй» набрал 128 очков и не только завоевал «Харт Трофи», но и подвинул самого Александра Могильного, который долгое время оставался рекордсменом страны по результативности в рамках одного регулярного чемпионата. Перед принципиальным матчем с «Торонто» лидер «Лайтнинг» стоял в шаге от повторения собственного достижения. Но зачем ограничиваться этим, если можно разразиться ассистентским хет-триком и установить новую планку уже сейчас?
Откладывать дело в долгий ящик Кучеров не стал и уже в середине первого периода пополнил свой бомбардирский счёт. Причём для этого ему даже не понадобилось его любимое большинство, в котором он набрал больше всех баллов в нынешнем сезоне. Россиянин сменил Андрея Василевского и вышел в качестве шестого полевого на отложенном штрафе, а уже спустя несколько секунд праздновал гол Виктора Хедмана. Серией передач Никита раздёргал оборону «Мейпл Лифс», после чего шведский защитник застал врасплох Джозефа Уолла.
Правда, для победы этого оказалось недостаточно, чему виной стал великолепный Остон Мэттьюс, готовый уже в ближайшее время вписать своё имя в историю, но по другому поводу. В преддверии этого дня американец находился в трёх точных бросках от повторения снайперского рекорда XXI века, принадлежащего Александру Овечкину. И за минуту до окончания он приблизился к результату капитана «Вашингтона», наколотившего 65 голов в первенстве-2007/08. Причём будто специально сделал это в стиле коллеги — мощнейшим щелчком в одно касание.
Однако это лишь раззадорило «Тампу», которая ударно провела начало второго периода, а затем поставила жирную точку ближе к концу третьего. Гости ещё трижды зажигали красный свет за воротами «Торонто», и в двух случаях Кучеров непосредственно в этом участвовал. В первом буквально прижатый к борту Ильёй Любушкиным форвард чудесным образом нашёл возможность для паса на Брейдена Пойнта. А во втором всю работу сделали его партнёры Даррен Рэддиш и Ник Пол, организовавшие выход два в одного.
Таким образом, Кучеров не только оторвался от Натана Маккиннона (47 + 80) в гонке бомбардиров, но и пробил отметку 130 (42 + 88) очков в регулярном чемпионате НХЛ, чего ранее не удавалось ни россиянам, ни хоккеистам «Лайтнинг». Правда, сам он отнёсся к этому довольно скромно.
«Разумеется, я знал (что установил рекорд. — RT). Было приятно. Ещё приятнее от того, что сегодня мы одержали победу. Я доволен. На протяжении всего матча мы придерживались плана на игру, старались действовать последовательно и найти способ победить», — приводит слова Кучерова пресс-служба лиги.
Тем примечательнее, что нападающего даже не признали главным творцом успеха. Кучеров занял вторую строчку, пропустив вперёд соотечественника Андрея Василевского, набравшего фантастическую форму в преддверии плей-офф. Несколько дней назад вратарь отразил 28 бросков и был признан первой звездой противостояния с «Айлендерс», а на этот раз исполнил 29 сейвов во встрече с «Мейпл Лифс». Однако после финального свистка все говорили о Никите.
«Каждый матч я наблюдаю за ним и надеюсь, что другие увидят, насколько Кучеров необыкновенно талантлив. Однако невозможно быть таким без внутреннего драйва. И если взглянуть, с каким упорством он провёл третий период, будучи на высоте и делая всё то, что делают другие игроки, но не получая за это столько признания… Наблюдать за ним просто потрясающе, и в большой игре, когда он был нам нужен, он показал себя просто невероятно», — сказал наставник команды Джон Купер.
Дифирамбы великому нападающему спел и Пол, который не перестаёт восхищаться игровым интеллектом и навыками одноклубника, ставшего третьей звездой дня.
«Он особенный игрок. Ты смотришь, как он играет, стараешься повторить это на тренировках, и это совсем не похоже на то, что он делает в ходе матча. Его видение, катание, руки, бросок, обманки, да что угодно. Просто посмотрите на его игру — это невероятно. Идёт передача вдоль борта, он в одно касание кончиком клюшки делает передачу прямо на Пойнта, затем ещё одно движение — и шайба в сетке. Не каждый день такое увидишь, и он делает такие передачи по всей площадке», — сказал Пол.
Ледовое побоище и две передачи Панарина
В свою очередь, очередную победу одержал и «Рейнджерс», продолжающий лидировать в гонке за Президентским кубком. На этот раз был сокрушён «Нью-Джерси», сенсационно взявший верх в серии с территориальными соседями в первом раунде прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли. Однако в центре внимания оказалась не вдохновенная игра Артемия Панарина, Алекси Лафреньера и Адама Фокса, а массовая драка, которая произошла на первой же секунде матча. Сразу после вбрасывания все полевые игроки сбросили краги и устроили настоящее побоище на льду. И если Джимми Веси и Кёртиса Лазара наказали всего пятью минутами штрафа, то остальных восьмерых хоккеистов удалили с поля до конца встречи.
Правда, битва получила продолжение. Ближе к концу первого периода страсти вспыхнули вновь, а отдыхать отправились Уилл Кайлли и Доусон Мерсер, также получившие «5 + 10». В общей же сложности за первый период команды заработали 162 минуты штрафа, чего не случалось в НХЛ с 2014 года. Тогда волю эмоциям дали «Ванкувер» и «Калгари». Не остались в стороне и главные тренеры, устроившие перепалку на скамейке.
При этом игроки «Рейнджерс» чудесным образом успевали не только драться, но и играть в хоккей. За первый период они дважды застали врасплох Каапо Кяхкёнена, а открыл счёт не кто иной, как Артемий Панарин. Уже на десятой минуте российский форвард притаился неподалёку от штанги и забросил 45-ю шайбу в сезоне.
Правда, для победы этого оказалось недостаточно. Игроки «Девилз» ударно провели второй отрезок и трижды оставили не у дел Игоря Шестёркина, после чего лучшему нападающему ньюйоркцев вновь пришлось демонстрировать свои лидерские качества. И он сделал это в самый нужный момент: при счёте 3:3 организовал молниеносный переход из обороны в атаку и помог «Рейнджерс» реализовать большинство. Автором решающего попадания стал Крис Крайдер.
Таким образом, Панарин впервые в карьере достиг отметки 110 (45 + 65) очков и вышел на чистое второе место по числу результативных баллов за сезон в истории клуба. По этому показателю он обошёл Жана Рателя (109) и приблизился к рекорду Яромира Ягра (123). А звание третьей звезды противостояния стало приятным дополнением. Выше расположились уже упомянутые Лафреньер (1 + 1) и Фокс (0 + 2), который из-за нехватки защитников был вынужден провести на площадке без малого 30 минут.
- Шайба и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
- «Тампа» обыграла «Торонто» в НХЛ, у Кучерова три очка
- Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ с 130 очками за сезон
- Василевский признан первой звездой матча «Торонто» — «Тампа»
- Тренер «Тампы» — о Кучерове: надеюсь, люди увидят, насколько он талантлив