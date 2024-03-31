В погоне за трофеями: Панарин набрал четыре очка, Кучеров оформил ассистентский дубль в НХЛ

Артемий Панарин отметился голом и тремя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и помог «Рейнджерс» сохранить лидерство в гонке за Президентский кубок. А Никита Кучеров оформил ассистентский дубль и продолжил борьбу за «Арт Росс Трофи». Пётр Кочетков и Илья Самсонов оставили свои ворота в неприкосновенности и принесли победы «Каролине» и «Торонто» соответственно, а два результативных паса Андрея Кузьменко позволили «Калгари» прервать безвыигрышную серию из пяти встреч.

Гонки Кучерова и Панарина

До конца регулярного чемпионата НХЛ большинству коллективов осталось провести менее десяти встреч, следовательно, в финальную стадию входят сразу две гонки — за «Арт Росс Трофи» и Президентский кубок. И в обеих непосредственное участие принимают россияне. За индивидуальную награду сражается проводящий один из лучших сезонов в карьере Никита Кучеров, а одним из главных претендентов на командный остаётся «Рейнджерс», во многом благодаря великолепной игре Артемия Панарина вырвавшийся на первое место в сводной таблице лиги.

Очередную, пятую по счёту победу подопечные Питера Лавиолетта одержали в гостях над «Аризоной», внезапно решившей оказать лидеру ожесточённое сопротивление. В общей сложности Джонатан Куик был вынужден пять раз вынимать шайбу из сетки, но ответ был более чем внушительным. Гости восемь раз застали врасплох Карелу Веймелку (8:5), а главными творцами успеха стали Артемий Панарин и Алекси Лафреньер, набравшие четыре и пять очков соответственно.

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В итоге именно канадец был признан первой звездой, хотя по «полезности» россиянин даже обошёл своего партнёра по звену. Но комбинацию из трёх голов и двух результативных передач было сложно переплюнуть. Тем не менее умалять заслуги Панарина не стоит, ведь большую часть своих шайб Лафреньер забросил именно с его пасов, а последнюю отправил уже в пустой створ. Кстати, как и сам Артемий, тем самым разбавивший свой ассистентский хет-трик.

Благодаря этому Панарин не только укрепился на пятой строчке бомбардирской гонки НХЛ и на пять баллов оторвался от Давида Пастрняка из «Бостона», но и сделал ещё один шаг к клубному рекорду результативности в рамках отдельно взятого сезона. Россиянин с ходу обошёл Майка Роджерса с Виком Хэдфилдом и сравнялся с легендарным Марком Мессье (оба — по 107). Выше лишь Жан Ратель (109) и Яромир Ягр (123).

Но если Панарин только надеется преодолеть планку 125 очков и обойти легендарного чеха, то трио в лице Кучерова, Натана Маккиннона и Коннора Макдэвида уже сделало это. И тем самым вписало нынешнюю регулярку в историю, ведь в последний раз сразу более двух хоккеистов достигали этой отметки 31 год назад. Тогда это удалось сразу девяти спортсменам, среди которых был и россиянин Александр Могильный. Правда, завоевать трофей не вышло — он достался Марио Лемье (160).

Но если легендарному канадцу практически никто не сумел оказать достойного сопротивления, то на этот раз борьба обещает стать предельно ожесточённой. Только по ходу данного дня первую позицию в списке занимали три разных игрока: сначала пальму первенства у Кучерова перехватил набравший три балла в противостоянии с «Анахаймом» Макдэвид (2 + 1), а затем — разразившийся снайперским и ассистентским дублями в матче с «Нэшвиллом» Маккиннон (2 + 2). И как ни старался Никита, вернуться на вершину не сумел, хотя и стал третьей звездой встречи с «Айлендерс» (4:1).

На этот раз Кучеров ограничился двумя голевыми передачами — сначала вывел на ударную позицию Даррена Рэддиша, восстановившего равенство в счёте, а в самой концовке позволил Энтони Чирелли поразить пустые ворота гостей. И со 126 (42 + 84) очками поднялся на второе место в гонке, расположившись аккурат между Макдэвидом (29 + 96) и Маккинноном (47 + 80). При этом лучшим игроком противостояния был признан Андрей Василевский, который хоть и не отстоял на ноль, но отразил 27 бросков и не только взял верх в заочной дуэли с Семёном Варламовым, но второй раз подряд покинул лёд с процентом сейвов более 95%.

Сухари Кочеткова и Самсонова

Первыми звёздами своих матчей были названы и два других российских голкипера. Правда, им обоим удалось не только порадовать поклонников рядом важнейших спасений и принести своим коллективам очередные победы, но также оставить ворота в неприкосновенности. И если для Ильи Самсонова этот шатаут стал третьим в сезоне (и 13-м — в карьере), то для Петра Кочеткова — уже четвёртым. По этому показателю он делит шестую строчку в лиге.

Если вратарю «Каролины» вновь более чем активно помогали партнёры, позволившие хоккеистам «Монреаля» лишь 26 раз побеспокоить россиянина, то у его коллеги из «Торонто» работы было побольше. Недавно восстановившийся после травмы Самсонов совершил 34 сейва и заслужил похвалу от самого Остона Мэттьюса. Как заявил забивший 60-й гол в регулярке канадец, выступление россиянина в матче с «Баффало» было невероятным.

Примечательно, что обе встречи завершились с одинаковым счётом (3:0), но если «Мейпл Лифс» укрепился на пятой позиции в Восточной конференции, то «Харрикейнз» продолжил борьбу за Президентский кубок. На данный момент они делят с «Бостоном» третью позицию в сводной таблице НХЛ (оба — по 101), уступая лишь «Далласу» (103) и вышеназванному «Рейнджерс» (104). Правда, подопечные Лавиолетта имеют один матч в запасе.

Ассистентский дубль Кузьменко и гол Капризова

Подняли настроение болельщикам и другие российские звёзды лиги. Так, в противостоянии «Коламбуса» и «Питтсбурга» свои имена в протокол записали Кирилл Марченко и Евгений Малкин: первый забросил 19-ю шайбу в чемпионате, а второй отметился передачей и продолжил борьбу за четвёртую строчку в списке лучших российских бомбардиров. В активе форварда «Пингвинз» стало 56 (21 + 35) очков — на два меньше, чем у Александра Овечкина и Валерия Ничушкина. Правда, от поражения в серии буллитов его команду это не спасло (3:4 Б).

В свою очередь, «Миннесота» в овертайме была бита «Вегасом» (1:2 ОТ), хотя вела вплоть до концовки третьего периода. На 37-й минуте своё веское слово сказал Кирилл Капризов, отличившийся в большинстве с передачи Мэтта Болди. И хотя впоследствии россиянин был признан третьей звездой, это вряд ли стало для него утешением.

Зато серию из пяти поражений прервал «Калгари», сломивший сопротивление «Лос-Анджелеса» (4:2). И сделать это удалось во многом благодаря вдохновенной игре Андрея Кузьменко. Сначала он нашёл на пятаке Назема Кадри в ходе реализации большинства, а потом шикарным пасом вывел на ударную позицию Мартина Поспишила, заслуженно получив звание третьей звезды встречи. К победной шайбе хозяев свою руку приложил и его соотечественник Даниил Мироманов.