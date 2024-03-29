«Присутствие родителей мотивировало»: Малкин оформил дубль, Бучневич, Кузьменко и Барбашёв последовали его примеру

Евгений Малкин дважды отличился и помог «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Павел Бучневич и Андрей Кузьменко обменялись дублями в противостоянии «Сент-Луиса» и «Калгари». Иван Барбашёв и Павел Дорофеев забросили три шайбы на двоих за «Вегас» и на выезде сломили сопротивление «Виннипега». 38 сейвов Игоря Шестёркина, а также 60-я результативная передача в сезоне и реализованный буллит Артемия Панарина позволили «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо».

Визит родителей Малкина

Нынешний сезон получается не слишком удачным для Евгения Малкина. «Питтсбург» далёк от попадания в плей-офф, а сам хоккеист не демонстрирует яркой игры. Например, перед матчем с «Коламбусом» он не забивал на протяжении шести встреч. Помог прервать неприятную серию только приезд родителей.

Владимир и Наталья Малкины не посещали США долгое время. Пару лет делать это было сложно из-за пандемии коронавируса. К тому же в их возрасте непросто совершать такие длительные переезды. Вот и на этот раз им пришлось пробыть в пути 15 часов и лететь с тремя пересадками.

Несмотря на это, семейная пара, толком не отдохнув, появилась на трибунах под аплодисменты болельщиков и принесла удачу сыну. Хотя противостояние с аутсайдером получилось крайне непростым. В стартовом отрезке хозяева владели подавляющим преимуществом, но никак не могли пробить совершившего 33 сейва Даниила Тарасова. А в одном из эпизодов Крис Летанг угодил в штангу. Во втором периоде арену вовсе заставил замолчать Мэтью Оливье. Нападающий с пятака по-теннисному забросил шайбу в сетку. Судьи долго смотрели повтор на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но в итоге нарушение не зафиксировали.

Также по теме «Так будет лучше для всех»: Федотов ушёл из ЦСКА и может продолжить карьеру в «Филадельфии» ЦСКА расторг контракт с голкипером Иваном Федотовым, вернувшимся в расположение команды перед началом сезона после службы в армии. В...

В сложный момент на авансцену вышел Малкин. На 30-й минуте он могучим щелчком почти из правого круга восстановил равновесие. Вскоре Коул Силлинджер опять вывел гостей вперёд, но Джино было уже не остановить, тем более «Блю Джекетс» слишком часто нарушал правила. После того как Бун Дженнер отправился на скамейку за подножку, Малкин оформил первый с 28 декабря дубль. На замахе он издевательски убрал защитника и послал снаряд под щиток Тарасову. На кубе тут же показали счастливых родителей уроженца Магнитогорска.

А на 35-й секунде заключительного периода победу «Пингвинам» принёс Дрю О'Коннор, убежавший в быструю контратаку и поразивший дальний угол.

Но первой звездой матча закономерно признали Малкина, ведь он не только отметился важными голами, но и 15-й раз в карьере в НХЛ преодолел планку 20 шайб в регулярке. По данному показателю он сравнялся, например, с Патриком Кейном, Кейтом Ткачуком и Стивом Айзерманом. Лидирует же Горди Хоу (22). Сам Евгений не скрывал, что именно приезд родителей придал ему мотивации.

«Они хотят наконец-то посмотреть матч вживую. Но я знаю, что они следят за всеми через интернет: в моём родном городе они просыпаются в три часа ночи и смотрят каждую игру — знают всё. Конечно, их не очень радует, как наша команда играет весь год. Наверняка они хотят, чтобы мы вышли в плей-офф», — приводит его слова официальный сайт клуба.

К счастью для команды, отец и мать россиянина останутся у него в гостях до конца сезона. А капитан Сидни Кросби даже в шутку выразил надежду, что они пробудут в Питтсбурге как можно дольше.

«Уверен, их присутствие на сегодняшнем матче после перерыва, наверное, как минимум года в три-четыре его мотивировало. Знаю, это мотивировало бы всех нас. Невозможно было не заметить его запал и энергию», — заверил Кросби.

«Перестрелка» Бучневича и Кузьменко

Отчётный игровой день вообще получился продуктивным для российских форвардов, и очень многие оформили дубли. А в противостоянии «Сент-Луиса» и «Калгари» Павел Бучневич и Андрей Кузьменко вовсе обменялись ими. Причём для обоих голы получились невероятно важными. Первый доказал, что пришёл в себя после досадного нереализованного буллита в предыдущем матче с «Вегасом». Причём, как и Малкин, включился он в сложный момент, когда команда уступала по истечении стартового отрезка.

Не успели хоккеисты вернуться на лёд, как Джейк Нейборс затолкал шайбу в сетку. А затем Бучневич реализовал большинство, прошив Дастина Вольфа из левого круга. И он же поставил точку в концовке, когда соперники сняли вратаря и повели штурм. Хотя этот гол получился для Павла одним из самых простых в жизни. После броска партнёра со своей половины снаряд срикошетил от лицевого борта и прилетел прямо к россиянину, который оказался перед пустым створом.

Таким образом, он принёс «Блюз» важнейшую победу, особенно с учётом поражения «Лос-Анджелеса». Это помогло сократить отставание от главного конкурента в борьбе за попадание в плей-офф до пяти очков. Попутно сам форвард быстрее всех в истории клуба за последние 20 лет преодолел планку 200 баллов. На это ему потребовалось всего 204 игры.

Что касается Кузьменко, то он делал всё, чтобы удержать «Флэймз» на плаву. Нынешний сезон складывается для Андрея не слишком удачно. Он перешёл из «Ванкувера», где получал мало практики, в «Калгари», но пока не блещет и там. Например, до отчётного противостояния он не забивал с начала марта.

Однако в «Энтерпрайз-центре» россиянин блеснул. В первом периоде именно он восстановил равновесие, отобрав шайбу у защитника возле чужих ворот и аккуратно закинув её в ближнюю девятку. Произошедшее добавило нападающему уверенности в себе, и он поймал кураж. А на 37-й минуте форвард отличился вновь, грамотно подставив клюшку на пятаке. Более того, Кузьменко вполне мог оформить хет-трик. В заключительном отрезке он дважды убегал на рандеву с Джорданом Биннингтоном, но не сумел его перехитрить.

«Мы допустили, чтобы инициатива перешла на их сторону. Предприняли несколько неплохих атак, но этого оказалось недостаточно», — подвёл итоги хоккеист.

38 сейвов Шестёркина и победный буллит Панарина

Между тем «Вегас», также ведущий сражение за попадание в плей-офф на Западе, сумел на выезде сломить сопротивление занимающего четвёртое место в таблице конференции «Виннипега». И особенно отрадно, что три шайбы коллектива из четырёх забросили россияне.

Причём открыл счёт молодой Павел Дорофеев. Он получает немного времени, но неизменно приносит пользу команде и отметился голами в трёх последних встречах из четырёх. Показательно, что все они завершились победами «Голден Найтс». Вот и на этот раз он, пробыв на льду всего 11 минут, успел огорчить Коннора Хеллебайка. Воспользовавшись пасом Вильяма Карлссона, Павел щелчком из левого круга не оставил шансов американцу.

Также по теме Восьмой россиянин в истории: Панарин оформил ассистентский хет-трик и впервые набрал 100 очков за сезон в НХЛ Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин впервые в карьере набрал 100 очков в рамках регулярного чемпионата НХЛ и стал восьмым россиянином...

Однако «Джетс» восстановил равновесие сразу после перерыва, когда Шон Монахан подправил шайбу в сетку. Но в концовке, когда казалось, что судьба противостояния решится в овертайме, о себе напомнил Иван Барбашёв. Ещё в предыдущем поединке он записал себе в актив сотую шайбу в НХЛ, а теперь разменял вторую сотню. Сначала нападающий опередил защитника после передачи Энтони Манты и отправил снаряд в дальний. А чуть позже самостоятельно снял все вопросы. Он совершил отбор в своей зоне, протащил шайбу вперёд, ушёл от защитника и поразил пустой створ. А за 34 секунды до сирены броском с собственной половины отличился ещё и Джек Айкел.

В Денвере же состоялось противостояние двух российских вратарей — Александра Георгиева и Игоря Шестёркина. Победа осталась за последним. Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» совершил 38 сейвов и вдобавок отразил два буллита в послематчевой серии.

Впрочем, и визави выглядел неплохо. Это послужило причиной того, что гола болельщики не могли дождаться до конца второго периода. Хотя Шестёркин сделал всё, чтобы тот же Артемий Панарин открыл счёт. В одном их эпизодов он отдал соотечественнику потрясающую разрезающую передачу от своих ворот прямо на ход. Форвард убежал на рандеву с Георгиевым, но не сумел его перехитрить.

А незадолго до перерыва броском из правого круга неожиданно отличился Кейси Миттельштадт. Однако не успели хоккеисты вернуться на лёд, как Каапо Какко восстановил равновесие. Вскоре Крис Крайдер вовсе реализовал большинство, а Панарин отдал 60-ю результативную передачу в текущей регулярке и набрал 103-е очко. Это позволило ему выйти на пятое место в истории клуба по количеству очков в регулярке, сравнявшись с Майком Роджерсом. Опережают их только Яромир Ягр (123, 2005/06), Жан Рателль (109, 1971/72), Марк Мессье (107, 1991/92) и Вик Хэдфилд (106, 1971/72).

Но Девон Тэйвз быстро отметился в равных составах — 2:2. В итоге судьба матча определилась в «лотерее», где равных не оказалось Шестёркину, парировавшему щелчки Миттельштадта и Микко Рантанена. В составе «Рейнджерс» же победную попытку исполнил Панарин.