Восьмой россиянин в истории: Панарин оформил ассистентский хет-трик и впервые набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин впервые в карьере набрал 100 очков в рамках регулярного чемпионата НХЛ и стал восьмым россиянином в истории лиги, кому покорилась эта планка. Нападающий оформил ассистентский хет-трик в матче с «Филадельфией» и поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров сезона. Александр Овечкин прервал серию из пяти встреч с забитыми голами, однако его «Вашингтон» вырвал победу у «Детройта» — главного конкурента за выход в плей-офф. Тем временем форвард «Вегаса» Иван Барбашёв забросил 100-ю шайбу в заокеанской карьере.

Российские хоккеисты показывают невероятную результативность в концовке регулярного чемпионата НХЛ, практически каждый день заставляя болельщиков говорить о себе в восторженных тонах. В ночь на понедельник прервалась серия лучшего бомбардира сезона Никиты Кучерова, по ходу которой он набрал 29 очков в 13 матчах. А сегодня Артемий Панарин установил личный рекорд. Форвард «Рейнджерс» в противостоянии с «Филадельфией» отдал три голевые передачи и впервые в карьере преодолел отметку 100 очков. До этого он набирал максимум 96.

Таким образом, он стал только седьмым игроком клуба, когда-либо достигавшим этой цели, и первым после Яромира Ягра, творившего чудеса 18 лет назад — в сезоне-2005/06. Тогда чешский бомбардир совершил 123 результативных действия.

Также по теме На всех парах: Овечкин оформил третий дубль за шесть дней и сократил отставание от Гретцки до 46 голов Александр Овечкин оформил третий дубль за шесть дней и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 46 голов. В заключительном периоде...

К слову, в нью-йоркском клубе подготовились к знаковому событию. В социальных сетях команды появился забавный ролик с хлебом, выезжающим из духовки, на котором написано число 100.

«Ну наконец-то. Он к этой отметке уже приближался. Артемий — невероятный игрок, и он так много делает для нас в этом году. Это правда отличное достижение», — приводит слова его одноклубника Мики Зибанежада официальный сайт НХЛ.

Если говорить о россиянах, то рубеж 100 очков за сезон в заокеанской лиге, помимо Панарина, преодолевали лишь Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Сергей Фёдоров, Павел Буре и Александр Могильный.

При этом матч с «Филадельфией» не был для «Рейнджерс» лёгкой прогулкой, хотя команда Артемия на бумаге считалась фаворитом: ньюйоркцы возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, а «Флайерз» борется за место в плей-офф.

В первом периоде ни один из коллективов отличиться не смог. Причём активнее выглядели гости, которые нанесли 15 бросков по воротам Игоря Шестёркина, в то время как хозяева только девять раз проверили Самуэля Эрссона. А уже к середине второй 20-минутки усилия «Филадельфии» воплотились в голы Скотта Лотона и Райана Пилинга.

Вернуться в игру «Рейнджерс» помогло удаление Тайсона Ферстера, оказавшееся единственным у гостей за весь матч. И хозяева таким подарком сразу же воспользовались. Панарин получил шайбу от Адама Фокса и нашёл передачей Зибанежада, который не промахнулся. Именно это результативное действие Артемия стало для него 100-м.

А в третьем периоде начался настоящий кошмар для вратарей. За 20 минут общими усилиями соперники организовали семь голов: «Рейнджерс» отметился четыре раза, «Флайерз» — три. Панарин в этой «перестрелке» записал на свой счёт вторую передачу, когда дубль оформлял Алексис Лафреньер.

В итоге дело дошло до овертайма, продлившегося всего 36 секунд. После вбрасывания победную для хозяев точку поставил Фокс, сыгравший в стеночку с россиянином, — 6:5.

Этот успех гарантировал ньюйоркцам участие в плей-офф НХЛ. Причём команда Питера Лавиолетта, как и один из её лидеров, добралась до отметки 100 очков. А сам наставник одержал 800-ю победу в лиге. При этом специалист после встречи выглядел не слишком радостным. По его словам, уже пора готовиться к следующей стадии турнира.

Также по теме Не перестают удивлять: Панарин оформил дубль, Бучневич — ассистентский хет-трик, Гавриков затмил Кучерова Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем и реализовал победный буллит в ворота Сергея Бобровского в матче регулярного...

«Основываясь на том, какой у нас был сезон, пожалуй, уже предполагаешь или ожидаешь, что выйдешь в плей-офф, поэтому фокус не на этом. Фокус на том, чтобы играть правильно, получать удовольствие от своей игры по мере приближения к плей-офф и потом показывать там последовательные результаты», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Панарин же теперь занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сезона. Подняться в тройку ему будет непросто. Всё же за десять матчей до окончания регулярки отставание от Коннора Макдэвида составляет 17 очков. С другой стороны, в последних трёх встречах Артемий совершил 8 (5 + 3) полезных действий.

К сожалению, не смог поддержать почин соотечественника в этот день Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» прервал бомбардирскую серию из пяти матчей, в которых он поразил ворота соперников восемь раз. Тем не менее вряд ли россиянин сильно из-за этого расстроился, поскольку «Кэпиталз» одержал очень важную победу над прямым конкурентом в борьбе за место в плей-офф: в овертайме был повержен «Детройт» — 4:3. Это позволило оторваться от «Ред Уингз» в турнирной таблице Восточной конференции уже на два очка. Ови же провёл на льду 22 минуты 28 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В других матчах отметку 100 заброшенных шайб в НХЛ преодолел Иван Барбашёв. Однако «Вегас» в овертайме уступил «Нэшвиллу» — 4:5. В составе «Сан-Хосе» по разу поразили чужие ворота Александр Барабанов и Клим Костин, но их команда проиграла «Далласу» (3:6). А гол защитника Дмитрия Орлова не помог «Каролине» в противостоянии с «Питтсбургом» (1:4).