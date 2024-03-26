Вратарь минского «Динамо» Колосов продолжит карьеру в системе «Филадельфии»

Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов продолжит карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Об этом сообщает официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В регулярном сезоне-2023/24 белорус провёл 47 матчей, сыграв четыре матча на ноль и отразив 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,39.

По итогам сезона фанаты минского клуба признали Колосова самым ценным игроком белорусской команды.

Ранее омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.