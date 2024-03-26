«Авангард» победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе омичей шайбы забросили Томаш Юрчо (25-я минута), Райан Спунер (32-я), Семён Чистяков (49-я) и Рид Буше (56-я). У гостей по шайбе забросили Максим Берёзкин (7-я) и Максим Шалунов (39-я).

Следующая игра между командами состоится 27 марта в Ярославле.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Локомотива».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина.