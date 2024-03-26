Первые минуты «Спартак» и «Металлург» сыграют в тишине в связи с трагедией в «Крокусе»

Московский «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина.

Первые десять минут матча команды проведут в тишине в память о жертвах трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Встреча пройдёт в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Чили почтят память жертв трагедии в «Крокусе».