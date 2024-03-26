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Сборные Франции и Чили почтят память жертв трагедии в «Крокусе»

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Перед товарищеским матчем сборных Франции и Чили состоится минута молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Сборные Франции и Чили почтят память жертв трагедии в «Крокусе»
  • Gettyimages.ru

«Когда происходят такие события, необходимо проявить солидарность. Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и российскими коллегами», — сообщил президент ФФФ Филипп Диалло.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ювентуса» почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

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