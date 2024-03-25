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Овечкин: «Вашингтон» борется весь сезон и намерен попасть в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы команды попасть в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин: «Вашингтон» борется весь сезон и намерен попасть в плей-офф НХЛ
  • AP

«Мы боремся на протяжении всего сезона, начиная с тренировочного лагеря. Регулярный чемпионат завершится через две недели, но мы намерены продолжать играть», — сказал он после матча.

Накануне «Вашингтон» на своём льду одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Овечкин отметился дублем в игре.

Ранее сообщалось, что Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона за последние четыре года.

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