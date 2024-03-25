Овечкин: «Вашингтон» борется весь сезон и намерен попасть в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы команды попасть в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы боремся на протяжении всего сезона, начиная с тренировочного лагеря. Регулярный чемпионат завершится через две недели, но мы намерены продолжать играть», — сказал он после матча.

Накануне «Вашингтон» на своём льду одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Овечкин отметился дублем в игре.

Ранее сообщалось, что Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона за последние четыре года.