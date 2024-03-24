RT в Telegram
Подпишись

Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона за последние четыре года

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит самый результативный отрезок за последние четыре года.
Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона за последние четыре года
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Россиянин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом».

С 17 марта Овечкин также забил шайбу «Ванкуверу», «Калгари» (две шайбы), «Торонто» (две) и «Каролине» (одну).

В последний раз форвард забивал столько или больше голов на пятиматчевом отрезке в 2020 году — 11 шайб.

До рекорда Уэйна Гретцки российскому нападающему осталось забросить 46 шайб.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» и пройти в зону плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить