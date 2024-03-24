Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона за последние четыре года
- AP
- © Mark Schiefelbein
Россиянин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом».
С 17 марта Овечкин также забил шайбу «Ванкуверу», «Калгари» (две шайбы), «Торонто» (две) и «Каролине» (одну).
В последний раз форвард забивал столько или больше голов на пятиматчевом отрезке в 2020 году — 11 шайб.
До рекорда Уэйна Гретцки российскому нападающему осталось забросить 46 шайб.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» и пройти в зону плей-офф НХЛ.