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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» и пройти в зону плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» и пройти в зону плей-офф НХЛ
  • AP

Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе столичных отличились Джон Карлсон (42-я минута) и россиянин Александр Овечкин, оформивший дубль (44-я, 53-я). 

«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции (79 очков), «Виннипег» находится на четвёртой строчке на Западе (93).

До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остаётся забросить ещё 46 шайб.

Ранее российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин вышел на третье место в истории клуба по числу сезонов с 30+ победами.

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