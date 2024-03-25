На всех парах: Овечкин оформил третий дубль за шесть дней и сократил отставание от Гретцки до 46 голов

Александр Овечкин оформил третий дубль за шесть дней и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 46 голов. В заключительном периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» он сначала успел нанести бросок раньше партнёра Коннора Макмайкла, а затем на высокой скорости переиграл Коннора Хеллебайка и поставил точку в красивой комбинации. Благодаря этому россиянин в 18-й раз преодолел планку в 25 и более шайб за сезон и помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф.

Александр Овечкин в последнее время набрал потрясающую форму и делает всё, чтобы как можно скорее побить рекорд Уэйна Гретцки — стать лучшим снайпером в истории НХЛ, а также вывести «Вашингтон» в плей-офф. Даже не верится, что до февраля он забивал катастрофически мало, тем самым заставляя многих экспертов всерьёз рассуждать о завершении карьеры.

Но в нужный момент вернулся тот самый Ови, который вот уже почти 20 лет наводит ужас на соперников. Начиная с 27 января форвард записал себе в актив 18 голов в 24 матчах, а в последних пяти и вовсе отличился восемь раз. Более того, он оформил три дубля за шесть дней. Очередной командой, пострадавшей от действий россиянина, стал ведущий борьбу за лидерство в Западной конференции «Виннипег».

Противостоянию на Capital One Arena предшествовала красочная церемония, посвящённая Ти Джею Оши. Неделей раньше американец провёл юбилейную 1000-ю встречу в лиге. В честь этого события хоккеисту вручили памятную клюшку, джерси с его портретом и кубком. Поздравить многолетнего партнёра вышел даже Никлас Бекстрём, по передачам которого Овечкин, наверняка, скучает.

Однако соперники делать подарки не собирались. В стартовом отрезке гости владели преимуществом и совершили десять бросков. Но выше всех похвал действовал Чарли Линдгрен, в итоге признанный второй звездой игры. Он неоднократно выручал одноклубников. Чего стоит один эпизод, когда вратарь успел переместиться и парировать опаснейший бросок Мэйсона Эпплтона из правого круга вбрасывания.

Хозяева отвечали редко. Запомнился разве что эпизод, когда Коннор Хеллебайк сначала отразил выстрел Ивана Мирошниченко, а потом справился с добиванием от Алексея Протаса. Да и Овечкин потревожил его щелчком в дебюте, но голкипер спокойно забрал шайбу. Чуть позже россиянин, получив пас в выгодной позиции, попытался выполнить перевод на дальнюю штангу, однако товарищи по команде не поддержали.

Второй период получился ещё более непростым для «столичных». Особенно показательной стала статистика бросков: 10:3 в пользу подопечных Рика Боунесса. Во многом этому способствовали сразу два удаления у хозяев. В том числе на скамейку за нарушение численного состава отправился и сам Ови. К счастью для поклонников «Вашингтона», Линдгрен поймал кураж и тащил буквально всё. А особенно громко ему аплодировали, когда тот в шпагате «блином» отразил бросок Адама Лаури.

Зато в заключительной 20-минутке «Джетс» поплатились за слабую реализацию. Причём «Кэпиталз» в отличие от соперника реализовали большинство. Марк Шайфли нарушил правила ещё до перерыва, а после Джон Карлсон открыл счёт. Защитник подключился к атаке, дождался скидки от Макса Пасиоретти и могучим щелчком не оставил шансов Хеллебайку.

Далее настало время Овечкина. Первый его гол получился достаточно курьёзным. Коннор Макмайкл выиграл вбрасывание и, показалось, что он сам бросил между щитков вратарю. Шайба, зацепив его амуницию, чуть притормозила, но всё-таки заползла в ворота. Поначалу взятие записали именно на канадца. Но повтор показал, что россиянин успел просунуть клюшку и коснуться шайбы последним, фактически воспользовавшись инерцией броска партнёра. Вскоре на табло загорелась правильная фамилия.

А в середине периода Александр отличился уже сам. При этом комбинация вышла загляденье. Особенно следует отметить действия Ника Дженсена. Пусть защитника и не записали в ассистенты, но фактически именно он разогнал быструю атаку, грамотно выйдя из под прессинга на своей половине и сделав проникающий пас в среднюю зону на Оши.

Атакующая тройка разыграла всё как по нотам. Ветеран выполнил передачу налево на Дилана Строума, а тот нашёл на противоположном краю совершенно свободного Овечкина. Явно потерявший позицию Дилан Сэмберг не успел помешать россиянину вырваться на оперативный простор и перехитрить Хеллебайка. Александр переложил шайбу под неудобную руку и отправил её в сетку.

«Виннипег» же, как ни старался, не сумел распечатать совершившего 27 сейвов и оформившего седьмой «сухарь» в карьере в НХЛ Линдгрена. Более того, в концовке скорее дружина Спенсера Карбери могла увеличить отрыв. Тот же Овечкин появлялся на льду в большинстве в надежде на дебютный хет-трик в нынешнем розыгрыше регулярки, но не преуспел.

Однако едва ли он сильно расстроился по этому поводу, ведь забросил 847-ю и 848-ю шайбы в карьере и сократил отставание от Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера НХЛ до 46. Пока же форвард с 26 голами вышел в лидеры командной гонки снайперов, а по количеству очков (58) делит первое место со Строумом.

Попутно он переписал целый ряд достижений. Во-первых, Овечкин забросил в 18-й раз и сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром. Опережает их только легендарный Горди Хоу (20). Причём единственный раз не преодолел эту отметку Александр Великий в укороченном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/21, когда отличился 24 раза. Во-вторых, капитан «Вашингтона» провёл 172-ю встречу в НХЛ с несколькими голами и уступает только Гретцки (189). Наконец, он стал первым хоккеистом в возрасте 38 лет и старше, восемь раз огорчившим вратарей в пяти матчах.

Сам Овечкин, отвечая на вопрос журналистов, за счёт чего ему удалось поправить прицел, признался, что просто старается бросать как можно чаще, и шайба летит куда надо.

Поклонники же не могут нарадоваться на лидера, поскольку благодаря ему преобразился весь «Вашингтон». Коллектив одержал пятую победу в последних шести матчах и вернулся в зону плей-офф на Востоке. Теперь он на очко опережает «Детройт», который вдобавок провёл на матч больше.