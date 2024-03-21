«Я слежу за тобой»: Овечкин оформил второй дубль подряд и поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль во втором матче регулярного чемпионата НХЛ подряд и был признан третьей звездой. Форвард поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории, а от снайперского рекорда Уэйна Гретцки его теперь отделяет всего 49 голов. Первую шайбу он забросил в большинстве из своего «офиса», а вторую — с передачи Дилана Строума. Однако активные действия капитана не помогли «Кэпиталз» взять верх над «Мейпл Лифс», в составе которых блистал Остон Мэттьюс.

Александр Овечкин после перерыва на Матч звёзд НХЛ явно вошёл в раж и вернулся к привычной для себя производительности. Капитан «Вашингтона» оформил дубль во втором матче подряд. На этот раз он дважды огорчил голкипера «Торонто» Джозефа Уолла и был признан третьей звездой.

Первый раз он отметился на 30-й минуте в единственном за игру большинстве своей команды. Форвард традиционно неотразимо щёлкнул из левого круга вбрасывания и необычным образом отпраздновал гол: он дважды показал кому-то жест «Я слежу за тобой». Возможно спортсмен в шутку обращался к Уэйну Гретцки, отставание от которого в списке лучших снайперов в истории лиги в тот момент сократилось до 50 голов. Впрочем, адресатом «послания» мог стать и нападающий «Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, лидирующий по данному показателю в текущей регулярке.

Вторую шайбу Александр забросил уже в третьем периоде с передачи Дилана Строума. Причём, канадец во время атаки находился в более выгодной позиции, но всё же решил подключить капитана и помочь ему ещё немного поправить статистику, которая, впрочем, существенно улучшилась всего за пару месяцев.

Так, начиная с 25 января он набрал 26 очков, а всего на счету капитана «Вашингтона» теперь 23 гола, и он с крейсерской скоростью близится к отметке 30. Времени на это у него более чем достаточно. Ведь впереди ещё 14 встреч регулярки.

Для форварда противостояние с «Торонто» стало 171-м в карьере, когда он сумел поразить ворота соперника более одного раза. По данному показателю он уже давно идёт на втором месте в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (189). А в погоне за «вечным» рекордом канадца россиянину осталось 49 голов. Также он поднялся на 13-ю строчку в списке лучших бомбардиров, сравнявшись с Джо Торнтоном — 1539.

К сожалению, усилия Александра в поединке с «Торонто» во многом оказались напрасными. «Вашингтон» уступил 3:7 и не смог вернуться в первую восьмёрку в турнирной таблице Восточной конференции. Теперь «Кэпиталз» на одно очко отстают от «Детройта», но при этом имеют матч в запасе.

После встречи Овечкин призвал партнёров сделать выводы из этой неудачи. Поскольку соперник вышел вперёд на 16-й секунде и впоследствии не позволил хозяевам приблизиться к себе в счёте.

«Стоило нам только подобраться к ним, они находили способ увеличить отрыв. Досадно», — приводит слова капитана «Вашингтона» официальный сайт НХЛ.

А главным действующим лицом противостояния стал тот самый Мэттьюс, которому могло быть адресовано послание Александра. Форвард «Торонто» сначала забросил самую быструю шайбу команды с 15 февраля 2023 года, а затем оформил дубль и поучаствовал ещё в трёх голевых комбинациях передачами.

После игры главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери сокрушался, что его коллектив так и не нашёл способ остановить неугомонного американца.

«Очевидно, сегодня мы не можем ничего противопоставить Мэттьюсу. Это проблема. Хотя в целом, я считаю, многое нам удавалось, было несколько несвойственных нам отдельных инцидентов, которые просто не должны происходить в это [решающее] время года», — отметил наставник.

Причём, именно противостояние Овечкина и Мэттьюса было главной вывеской матча. По мнению экспертов, если не произойдёт ничего непредвиденного, Остон вполне может в будущем «замахнуться» на рекорды Александра.

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Нападающий «Торонто» забросил 356 шайб в 548 встречах. Таким образом, он отмечается в среднем 0,65 раза за игру. И по данному показателю немного опережает россиянина, но не стоит забывать, что Александр старше на 12 лет и уже фактически прошёл большую часть своего пути.

Интересно, что друг против друга нападающие играли в 17-й раз в карьере. В этих противостяниях Овечкин чаще поражал ворота соперника, а команда Мэттьюса одержала больше побед. При этом, по словам Остона, ему интересно выходить на лёд против Александра.

«Он величайший бомбардир всех времён. Так что всегда приятно играть против него и при этом наблюдать за тем, как он добивается результата, а также за тем, с каким азартом и страстью он забивает голы. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он не забрасывал нам, но когда ты настолько хорош, тебе обязательно представится такая возможность, и чаще всего он её реализует», — отметил американец.

Очень тепло после игры отзывался о Мэттьюсе и Овечкин. По мнению россиянина, форвард «Торонто» вполне может в текущем сезоне забросить 70 шайб (на данный момент он уже успел отличиться 57 раз).

Ещё в одном матче игрового дня «Миннесота» потерпела разгромное поражение от «Лос-Анджелесом» — 0:6. Таким образом, прервалась результативная серия Кирилла Капризова, насчитывавшая восемь встреч. Игру с «Кингз» он закончил с показателем полезности «-2».