Годро — о Хуснутдинове: он талантливый, и на это забавно смотреть

Форвард «Миннесота Уайлд» Фредерик Годро высказался о российском нападающем Марате Хуснутдинове.

«Он талантливый, и на это забавно смотреть. Я уверен, поначалу для него всё странно, быть новичком во всём, но он хорош с самого начала и продолжает становиться лучше», — приводит слова Годро сайт НХЛ.

Российский форвард 29 февраля подписал контракт с «Миннесотой» на два года. Он принял решение досрочно расторгнуть соглашение с сочинским клубом, который не попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20 марта россиянин во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал своё первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу.

Ранее передача Кузнецова и 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Айлендерс».