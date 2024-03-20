Передача Кузнецова и 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Айлендерс»

«Каролина Харрикейнз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась со счётом 4:1.

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Вратарь Пётр Кочетков совершил 30 сейвов.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по своим воротам.

«Каролина» (92) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (73) располагается на десятой позиции.

Ранее «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Костин отдал результативный пас.