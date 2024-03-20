RT в Telegram
Подпишись

Главный тренер «Миннесоты»: приятно видеть, что Хуснутдинов набрал своё первое очко

Короткая ссылка
Главный тренер «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс высказался об игре российского нападающего Марата Хуснутдинова.
Главный тренер «Миннесоты»: приятно видеть, что Хуснутдинов набрал своё первое очко
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Марат хорошо проявляет себя на вбрасываниях. Приятно видеть, что он набрал своё первое очко. Это был хороший матч в его исполнении, заметно, что он всё больше привыкает и вносит вклад в игру в различных аспектах», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Миннесоты».

Российский форвард 29 февраля подписал контракт с «Миннесотой» на два года. Он принял решение досрочно расторгнуть соглашение с сочинским клубом, который не попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20 марта россиянин во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал своё первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу. 

Ранее передача Кузнецова и 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Айлендерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить