Главный тренер «Миннесоты»: приятно видеть, что Хуснутдинов набрал своё первое очко

Главный тренер «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс высказался об игре российского нападающего Марата Хуснутдинова.

«Марат хорошо проявляет себя на вбрасываниях. Приятно видеть, что он набрал своё первое очко. Это был хороший матч в его исполнении, заметно, что он всё больше привыкает и вносит вклад в игру в различных аспектах», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Миннесоты».

Российский форвард 29 февраля подписал контракт с «Миннесотой» на два года. Он принял решение досрочно расторгнуть соглашение с сочинским клубом, который не попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20 марта россиянин во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал своё первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу.

Ранее передача Кузнецова и 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Айлендерс».