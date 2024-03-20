Главный тренер «Миннесоты»: приятно видеть, что Хуснутдинов набрал своё первое очко
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«Марат хорошо проявляет себя на вбрасываниях. Приятно видеть, что он набрал своё первое очко. Это был хороший матч в его исполнении, заметно, что он всё больше привыкает и вносит вклад в игру в различных аспектах», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Миннесоты».
Российский форвард 29 февраля подписал контракт с «Миннесотой» на два года. Он принял решение досрочно расторгнуть соглашение с сочинским клубом, который не попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20 марта россиянин во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал своё первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу.
Ранее передача Кузнецова и 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Айлендерс».