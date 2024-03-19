«Его голы — нечто особенное»: Овечкин оформил дубль в матче с «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы

Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари». Форвард «Вашингтона» дважды отличился в большинстве: сначала он удачно замкнул передачу Макса Пачиоретти, а затем исполнил фирменный щелчок из своего «офиса». Таким образом, россиянин преодолел отметку 20 голов в 19-м сезоне подряд, что за всю историю лиги удавалось только Горди Хоу и Брендану Шэнахэну. А его отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров сократилось до 51-й шайбы. И если нападающий будет поражать ворота соперника с той же частотой, как делает это в последние два месяца, то побьёт рекорд уже в конце следующего сезона.

Александр Овечкин во второй половине регулярного чемпионата НХЛ вышел на привычные для себя снайперские показатели и доказывает, что даже в 38 лет можно оставаться лидером команды, причём не только в раздевалке, но и на льду. Это отмечают и его партнёры по «Вашингтону». В частности, нападающий Дилан Стром.

«Думаю, это очень круто. Впечатляет. Он хоккеист мирового класса, он попадёт в Зал славы. Мало найдётся слов, которые о нём ещё не были сказаны, но он продолжает играть. Здорово наблюдать и принимать в этом участие», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

В последних девяти матчах россиянин лишь дважды не отметился полезными действиями, забросив три шайбы и сделав пять голевых передач, и всячески пытается помочь «Кэпиталз» выйти в плей-офф НХЛ. Не стало исключением и противостояние с «Калгари», в котором нападающего признали первой звездой. Надо отметить, что старания «Большой восьмёрки» приносят свои плоды: шансы команды побороться за Кубок Стэнли стали вполне реальными.

Встреча с «Флеймз» была для коллектива Спенсера Карбери пятой в гостевой серии. Небольшое турне началось для команды с болезненных поражений от «Виннипега» (0:3) и «Эдмонтона» (2:7), однако затем последовали победы над «Сиэтлом» (2:1) и лидером Западной конференции «Ванкувером» (2:1).

На матч с «Калгари» наставник «Кэпиталз» решил не менять состав, переигравший «Кэнакс». Место в воротах занял Чарли Линдгрен, Овечкин с Коннором Макмайклом и Ти Джеем Оши составил первую тройку атаки, а Иван Мирошниченко с Томом Уилсоном и Стромом — вторую.

Вначале команды действовали аккуратно, избегая удалений. При этом хозяева выглядели чуть более активно, нанеся на четыре броска по воротам больше, чем соперник. Однако Линдгрен был надёжен. А за пять минут до конца периода гости провели, пожалуй, первую опасную атаку, и она сразу же увенчалась успехом: Расмус Сандин отдал передачу Строму, который отправил шайбу в ближний угол.

Едва началась вторая двадцатиминутка, как у обеих команд пошли удаления. Сначала на скамейку штрафников отправился Мирошниченко, а затем дважды подряд — защитник «Калгари» Брейден Пахал.

Таким подарком от соперника просто не мог не воспользоваться Овечкин. Во время первого большинства Александр удачно замкнул передачу Макса Пасиоретти, выкатившись на пятак, а после исполнил фирменный щелчок из своего «офиса» и довёл счёт до 3:0.

Дастин Вольф стал 174-м вратарём, которого огорчил россиянин. Только два игрока в истории лиги забивали большему количеству голкиперов — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

При этом, как отметил нападающий «Вашингтона» Хендрикс Лапьер, в команде радуются любой заброшенной шайбе, но результативные действия капитана вызывают дополнительные эмоции.

«Мы все за него болеем. Каждому его голу все в высшей степени рады. Конечно, все также радуются, и когда любой игрок забрасывает шайбу в ворота, но с Ови, я думаю, есть и что-то особенное. Кроме того, сегодня вечером было два действительно важных гола. Мы за него очень рады и просто стараемся помочь ему в этой гонке. Смотрится он отлично», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

«Калгари» пытался вернуть интригу в матче, и Пахал даже сумел отчасти реабилитироваться за два удаления, отдав результативную передачу на Кевина Руни. Однако в конце периода «Кэпиталз» вернул себе преимущество в три шайбы: отличился Лапьер.

В начале заключительной двадцатиминутки у Овечкина была возможность оформить хет-трик: после передачи Оши он бросил под перекладину, но голкипер «Флеймз» на этот раз оказался на месте. Затем «Калгари» ещё раз сократил отставание в счёте, но на большее хозяев не хватило. Точку в игре поставил Уилсон, поразив пустые ворота — 5:2.

Благодаря третьей победе подряд «Вашингтон» ворвался в зону плей-офф, сместив с восьмой строчки в турнирной таблице Восточной конференции «Детройт», который потерпел восемь поражений в девяти последних противостояниях. Но, по словам Овечкина, радоваться ещё рано, ведь впереди 15 встреч регулярного чемпионата.

«Ощущение превосходное. Мы знаем, что будет нелегко. Мы продолжаем бороться, продолжаем играть. Будем проходить матч за матчем», — пообещал капитан «Кэпиталз».

Сам он в поединке с «Калгари» преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в 19-м сезоне подряд. Теперь на счету Александра 21 гол. До россиянина такое удавалось только двум хоккеистам за всю историю НХЛ — Горди Хоу и Брендану Шэнахану. Столь высокий результат Овечкина наставник «Вашингтона» Карбери объяснил, в первую чередь, стабильностью.

«И связано это не только с голами, но и с самим его присутствием в составе, с его надёжностью, с тем, что он все эти годы может играть матч за матчем. Я за него рад. Он забросил свой 20-й и 21-й голы, и они были классные. Сегодня вечером эти шайбы нам были очень нужны», — сказал Карбери.

От «вечного» рекорда Уэйна Гретцки российского форварда теперь отделяет 51 точный бросок. Причём, если забросивший 13 шайб в 21-й встрече Александр продолжит демонстрировать ту же скорострельность (поражая ворота соперника 0,62 раза за игру), то обойдёт канадца в концовке следующей регулярки.

После матча с «Калгари» россиянин приблизился и ещё к одному рекорду. Ему осталось семь шайб, чтобы догнать Ягра по числу победных голов за карьеру в НХЛ. Пока форвард по данному показателю идёт вторым (128).