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«Его голы — нечто особенное»: Овечкин оформил дубль в матче с «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы

Овечкин оформил дубль в матче с «Калгари» и вернул «Вашингтон» в зону плей-офф

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Екатерина Бредина
Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари». Форвард «Вашингтона» дважды отличился в большинстве: сначала он удачно замкнул передачу Макса Пачиоретти, а затем исполнил фирменный щелчок из своего «офиса». Таким образом, россиянин преодолел отметку 20 голов в 19-м сезоне подряд, что за всю историю лиги удавалось только Горди Хоу и Брендану Шэнахэну. А его отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров сократилось до 51-й шайбы. И если нападающий будет поражать ворота соперника с той же частотой, как делает это в последние два месяца, то побьёт рекорд уже в конце следующего сезона.
«Его голы — нечто особенное»: Овечкин оформил дубль в матче с «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы
  • Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
  • AP
  • © Nick Wass

Александр Овечкин во второй половине регулярного чемпионата НХЛ вышел на привычные для себя снайперские показатели и доказывает, что даже в 38 лет можно оставаться лидером команды, причём не только в раздевалке, но и на льду. Это отмечают и его партнёры по «Вашингтону». В частности, нападающий Дилан Стром.

«Думаю, это очень круто. Впечатляет. Он хоккеист мирового класса, он попадёт в Зал славы. Мало найдётся слов, которые о нём ещё не были сказаны, но он продолжает играть. Здорово наблюдать и принимать в этом участие», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

В последних девяти матчах россиянин лишь дважды не отметился полезными действиями, забросив три шайбы и сделав пять голевых передач, и всячески пытается помочь «Кэпиталз» выйти в плей-офф НХЛ. Не стало исключением и противостояние с «Калгари», в котором нападающего признали первой звездой. Надо отметить, что старания «Большой восьмёрки» приносят свои плоды: шансы команды побороться за Кубок Стэнли стали вполне реальными.

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Встреча с «Флеймз» была для коллектива Спенсера Карбери пятой в гостевой серии. Небольшое турне началось для команды с болезненных поражений от «Виннипега» (0:3) и «Эдмонтона» (2:7), однако затем последовали победы над «Сиэтлом» (2:1) и лидером Западной конференции «Ванкувером» (2:1).

На матч с «Калгари» наставник «Кэпиталз» решил не менять состав, переигравший «Кэнакс». Место в воротах занял Чарли Линдгрен, Овечкин с Коннором Макмайклом и Ти Джеем Оши составил первую тройку атаки, а Иван Мирошниченко с Томом Уилсоном и Стромом — вторую.

Вначале команды действовали аккуратно, избегая удалений. При этом хозяева выглядели чуть более активно, нанеся на четыре броска по воротам больше, чем соперник. Однако Линдгрен был надёжен. А за пять минут до конца периода гости провели, пожалуй, первую опасную атаку, и она сразу же увенчалась успехом: Расмус Сандин отдал передачу Строму, который отправил шайбу в ближний угол.

Едва началась вторая двадцатиминутка, как у обеих команд пошли удаления. Сначала на скамейку штрафников отправился Мирошниченко, а затем дважды подряд — защитник «Калгари» Брейден Пахал.

Таким подарком от соперника просто не мог не воспользоваться Овечкин. Во время первого большинства Александр удачно замкнул передачу Макса Пасиоретти, выкатившись на пятак, а после исполнил фирменный щелчок из своего «офиса» и довёл счёт до 3:0. 

Дастин Вольф стал 174-м вратарём, которого огорчил россиянин. Только два игрока в истории лиги забивали большему количеству голкиперов — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

При этом, как отметил нападающий «Вашингтона» Хендрикс Лапьер, в команде радуются любой заброшенной шайбе, но результативные действия капитана вызывают дополнительные эмоции.

«Мы все за него болеем. Каждому его голу все в высшей степени рады. Конечно, все также радуются, и когда любой игрок забрасывает шайбу в ворота, но с Ови, я думаю, есть и что-то особенное. Кроме того, сегодня вечером было два действительно важных гола. Мы за него очень рады и просто стараемся помочь ему в этой гонке. Смотрится он отлично», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

«Калгари» пытался вернуть интригу в матче, и Пахал даже сумел отчасти реабилитироваться за два удаления, отдав результативную передачу на Кевина Руни. Однако в конце периода «Кэпиталз» вернул себе преимущество в три шайбы: отличился Лапьер.

В начале заключительной двадцатиминутки у Овечкина была возможность оформить хет-трик: после передачи Оши он бросил под перекладину, но голкипер «Флеймз» на этот раз оказался на месте. Затем «Калгари» ещё раз сократил отставание в счёте, но на большее хозяев не хватило. Точку в игре поставил Уилсон, поразив пустые ворота — 5:2.

Благодаря третьей победе подряд «Вашингтон» ворвался в зону плей-офф, сместив с восьмой строчки в турнирной таблице Восточной конференции «Детройт», который потерпел восемь поражений в девяти последних противостояниях. Но, по словам Овечкина, радоваться ещё рано, ведь впереди 15 встреч регулярного чемпионата.

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«Ощущение превосходное. Мы знаем, что будет нелегко. Мы продолжаем бороться, продолжаем играть. Будем проходить матч за матчем», — пообещал капитан «Кэпиталз».

Сам он в поединке с «Калгари» преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в 19-м сезоне подряд. Теперь на счету Александра 21 гол. До россиянина такое удавалось только двум хоккеистам за всю историю НХЛ — Горди Хоу и Брендану Шэнахану. Столь высокий результат Овечкина наставник «Вашингтона» Карбери объяснил, в первую чередь, стабильностью.

«И связано это не только с голами, но и с самим его присутствием в составе, с его надёжностью, с тем, что он все эти годы может играть матч за матчем. Я за него рад. Он забросил свой 20-й и 21-й голы, и они были классные. Сегодня вечером эти шайбы нам были очень нужны», — сказал Карбери.

От «вечного» рекорда Уэйна Гретцки российского форварда теперь отделяет 51 точный бросок. Причём, если забросивший 13 шайб в 21-й встрече Александр продолжит демонстрировать ту же скорострельность (поражая ворота соперника 0,62 раза за игру), то обойдёт канадца в концовке следующей регулярки.

После матча с «Калгари» россиянин приблизился и ещё к одному рекорду. Ему осталось семь шайб, чтобы догнать Ягра по числу победных голов за карьеру в НХЛ. Пока форвард по данному показателю идёт вторым (128).

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