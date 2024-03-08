Россыпь достижений: Мирошниченко впервые отличился в НХЛ, Овечкин забросил 840-ю шайбу, а Воронков сравнялся с Бедаром

Молодой российский нападающий Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в НХЛ и помог «Вашингтону» разгромить «Питтсбург». Александр Овечкин в том же матче набрал два очка, записав на свой счёт гол и результативную передачу. Владимир Тарасенко дебютировал за «Флориду», Кирилл Капризов преодолел отметку в 30 голов за сезон, а Дмитрий Воронков догнал Коннора Бедарда и Марко Росси в снайперской гонке среди новичков лиги. Между тем, Никита Кучеров отметился ассистом и сократил отставание от Натана Маккиннона в борьбе за «Арт Росс Трофи».

Голы Овечкина и Мирошниченко

«Питтсбург» и «Вашингтон» переживают непростые времена и балансируют на грани пропуска грядущего плей-офф НХЛ, но их очные встречи по-прежнему вызывают жгучий интерес у поклонников хоккея. Александр Овечкин и Сидни Кросби сошлись на льду уже в 68-й раз с тех пор, как оба дебютировали в лиге в сезоне 2005-06. Добавляло интриги и то, что Евгений Малкин, долгое время молчавший, отличился в двух предыдущих играх подряд и остановился в шаге от попадания в топ-50 лучших снайперов всех времён.

Но продлить серию ветерану «Пингвинз» не удалось: «Кэпиталз» просто уничтожили соперника на его площадке. Уже на исходе второй минуты матча счёт открыл Том Уилсон, причём, что ещё более обидно для хозяев, при игре в меньшинстве. В целом, первый период обе команды провели довольно активно и на двоих нанесли 30 бросков в створ (16 у «Вашингтона» и 14 — у «Питтсбурга»), но гол канадца так и остался единственным до перерыва.

Зато в следующем игровом отрезке гости поразили отменной реализацией моментов, забросив четыре шайбы при восьми попытках. А начало этой голевой феерии положил Овечкин, реализовавший большинство. В этом розыгрыше капитан столичных сначала поджидал шанса в своём офисе, но затем сместился на пятачок и первым оказался на добивании.

Для россиянина эта шайба стала 18-й в сезоне и 840-й за карьеру в НХЛ, а отставание от Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов всех времён сократилось до 54 голов. Принял участие Александр и в четвёртом голевом эпизоде. Он поборолся за воротами Тристана Джерри, сохранил шайбу для партнёров, а Хендрикс Лапьер довёл дело до логического завершения. Благодаря этому ассисту в активе Овечкина стало 1532 очка в карьере, и он вышел на чистое 15-е место в списке бомбардиров НХЛ, обогнав Пола Коффи.

Сразу после этого гола канадский вратарь «Питтсбурга» был заменён, но и Алексу Недельковичу не удалось сохранить свои владения в неприкосновенности. Главным героем второго периода стал Иван Мирошниченко, появившийся на площадке впервые с 28 декабря. 20-летний россиянин удачно открылся на пятачке и, получив пас от Дилана Строума, уверенно разобрался с голкипером. Этот гол стал первым в НХЛ для нападающего, победившего в прошлом году лимфому Ходжкина. Партнёры очень тепло поздравили молодого хоккеиста, а особенно радовался за него Овечкин, по-отечески потрепавший Ивана на скамейке. В целом, россиянин был очень активен всю игру и был признан третьей звездой.

Финальную точку в матче «Вашингтон» поставил в третьей двадцатиминутке: Сонни Милано с передачи ещё одного россиянина, Александра Алексеева, забросил шестую безответную шайбу. Чарли Линдгрен отразил 39 бросков по воротам и оформил шатаут.

Дебют Тарасенко во «Флориде»

Владимир Тарасенко, наконец, обрёл новую команду. 32-летний нападающий был обменян из «Оттавы» во «Флориду», где, по его словам, у него больше шансов выиграть ещё один Кубок Стэнли. «Пантерз» уже решили задачу по выходу в плей-офф — команда занимает первое место в Восточной конференции, тогда как «Сенаторз» обосновались в подвале турнирной таблицы.

Дебют россиянина состоялся в домашней встрече с «Филадельфией», которая завершилась для «Пантерз» поражением. Тарасенко не отметился в игре результативными действиями, хотя и провёл на льду 15 минут. Однако это не беспокоит главного тренера Пола Мориса, который пока только подыскивает для форварда оптимальное сочетание с партнёрами. По словам специалиста, Тарасенко — чрезвычайно умный игрок, который прекрасно играет позиционно, и именно на это его качество наставник рассчитывает больше всего.

Между тем, Сергей Бобровский в отчётной встрече отразил 24 броска из 26. Для него этот матч стал 12-м подряд, начиная с 24 января, когда он пропускает два или меньше голов. Таким образом он сравнялся с Мартеном Бродёром и Жаком Плантом по продолжительности такого отрезка среди вратарей в возрасте 35 лет и старше.

Успех Тарасова и Воронкова

Успешный матч провёл коллега Бобровского из «Коламбуса» Дмитрий Тарасов. Он совершил 29 спасений и был признан первой звездой встречи с «Эдмонтоном» (4:2). А победную шайбу в этой игре записал на свой счёт его соотечественник Дмитрий Воронков, причём голевой момент 23-летний нападающий создал для себя сам. Он перехватил неуклюжую передачу Уоррена Фёгеле и на чистом льду прицельно щёлкнул в дальний угол ворот Кэлвина Пикара.

Для Дмитрия это 17-й гол в сезоне, благодаря чему он сравнялся с Риком Нэшем и вышел на третье место по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне за «Блю Джекетс». Больше в своё время забрасывали только Пьер-Люк Дюбуа и Кирилл Марченко. Что касается новичков нынешней регулярки, то и здесь Воронков находится в числе лидеров наряду с Коннором Бедардом и Марко России (у всех по 17 голов) и претендует на «Колдер Трофи».

А вот нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который долгое время возглавлял бомбардирскую гонку сезона, сбавил обороты в борьбе за эту награду. Российский форвард не может отличиться уже на протяжении четырёх встреч подряд и отстал от главного соперника Натана Маккиннона на три очка. Впрочем, совсем без очков Никита в этих матчах тоже не оставался, делая в каждом по ассисту. В игре с «Калгари» от отметился результативной передачей во втором периоде, однако «Лайтнинг» проиграли 3:6. Пас на свой счёт за «Флеймз» записал Андрей Кузьменко.

30-й гол Капризова и два очка Свечникова

Кирилл Капризов помог «Миннесоте» взять верх над «Аризоной» в гостевом матче со счётом 5:2. Первый период выдался небогатым на события, а счёт был открыт только в начале второй двадцатиминутки как раз россиянином. «Уайлд» оказались в большинстве и в суматохе защитники хозяев потеряли Капризова на правой штанге. Когда шайба срикошетила после броска Матса Цукарелло, россиянин отреагировал молниеносно и протолкнул снаряд мимо растянувшегося на льду голкипера. Для 26-летнего нападающего этот гол стал уже 30-м в нынешнем сезоне. Кирилл добрался до этой отметки третий год подряд, встав в один ряд с одноклубниками Марианом Габориком и Брайаном Ролстоном, имеющими аналогичные достижения.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал два очка в матче с «Монреалем» и помог своей команде одержать победу. В первом периоде россиянин ассистировал Брэди Шею, а в концовке встречи отличился сам и установил окончательный счёт матча (4:1).