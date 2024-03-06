Весеннее пробуждение: Малкин отличился во втором матче подряд и вплотную подобрался к топ-50 лучших снайперов НХЛ

Евгений Малкин был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Коламбус». Нападающий забросил шайбу, отметился результативной передачей и помог своей команде победить. Причём гол стал для него 489-м в заокеанской карьере — и лишь один точный бросок отделяет ветерана от попадания в топ-50 лучших снайперов в истории НХЛ. Между тем Алексей Торопченко установил личный рекорд по количеству голов за сезон, но его «Сент-Луис» уступил «Айлендерс» Ильи Сорокина.

Противостояние «Питтсбурга» Евгения Малкина и самой русской команды лиги — «Коламбуса» — виделось одним из самых интересных в расписании регулярного чемпионата НХЛ во вторник.

Для дружины Майка Салливана оно имело особое значение, так как, по сообщениям местных СМИ, именно текущая неделя станет определяющей для менеджмента клуба в свете грядущего дедлайна. «Пингвинз» ещё сохраняет математические шансы на попадание в Кубок Стэнли, а «Блю Джекетс» прочно обосновался на последнем месте Восточной конференции и работает, по большому счёту, с оглядкой на следующий сезон. И несколько тревожным в этом плане могло выглядеть решение главного тренера Паскаля Винсента оставить в запасе в отчётный вечер Кирилла Марченко. Этот ход он объяснил необходимостью поддерживать клубные стандарты.

«Если мы хотим каким-то образом превзойти средний уровень, нам надо через это пройти. Что касается Марченко, по моим ощущениям, в последних двух играх его стандарты по сравнению с его обычной игрой немного снизились. Считаю, что намерения [в этой ситуации] правильные. Мы просто хотим добиться от него наилучшего [результата]», — отметил Винсент.

Однако в отсутствие партнёра по русской тройке Дмитрий Воронков и Егор Чинахов также не блеснули. Соотечественники не набрали очков, а их команда не сумела дожать «Пингвинз». Для «Блю Джекетс» это поражение стало 14-м подряд в Питтсбурге: в последний раз гостевую победу команда одержала там в ноябре 2015 года.

Зато в составе хозяев яркий матч выдал Малкин, который в последнее время был одним из самых критикуемых игроков команды. Его упрекали как североамериканские журналисты, так и собственные болельщики. Для этого были и объективные причины, так как в игре россиянина напрочь отсутствовала стабильность. Он неплохо провёл старт сезона, забросив четыре шайбы в пяти матчах, но затем стал переживать один кризис за другим.

Постепенно сухие серии стали значительно длиннее результативных, а с наступлением нового года ветеран и вовсе отличился лишь дважды в 24 матчах. Однако в марте ситуация начала исправляться. Сначала Евгений отличился в матче с «Эдмонтоном», а теперь принял деятельное участие в победе над «Коламбусом», забросив шайбу во втором матче подряд и отметившись ассистом.

Хозяева взяли игру в свои руки с первых же минут и перебросали соперника вдвое за стартовую двадцатиминутку. Счёт на 14-й минуте открыл Ессе Пульюярви, а на 19-й Малкин упрочил преимущество своей команды. Он получил классный пас от Райлли Смита и мощнейшим броском отправил шайбу в дальний угол ворот Джета Гривза.

Второй период «Пингвинз» откровенно провалили, позволив сопернику нанести 17 бросков в створ. Голкиперу Тристану Джерри пришлось трудиться не покладая рук, но дважды он оказывался бессилен. Причём злым гением «Питтсбурга» в моменте со вторым голом «Блю Джекетс» оказался не кто иной, как Малкин, подставивший клюшку под бросок заменившего Марченко Эндрю Пика и срезавший шайбу в собственные ворота. Это уже второй подобный случай с россиянином: в январе он уже отличался автоголом в проигранной встрече с «Аризоной».

Однако в этот вечер хоккейная фортуна была на стороне хозяев площадки, которые вышли вперёд благодаря нелепой ошибке Эрика Гудбрансона. Канадец пытался выбросить шайбу из зоны, но угодил в Рикарда Ракелля, от которого снаряд срикошетил в ворота.

В третьем периоде «Коламбус» вновь сравнял счёт, но «Пингвинз» вернул себе преимущество за 22 секунды. А затем Малкин отблагодарил Смита за ассист и снабдил его не менее классной передачей, с которой канадец и установил окончательный счёт встречи — 5:3.

Российский нападающий был признан второй звездой матча. После встречи в его активе стало 48 (18 + 30) очков в текущем сезоне. Кроме того, Евгений отличился за свою заокеанскую карьеру в 489-й раз и вплотную подобрался к топ-50 лучших снайперов в истории лиги. Чтобы сравняться с Нормом Ульманом, ему осталось сделать лишь один точный бросок.

Между тем вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин одержал 21-ю победу в нынешнем чемпионате. В матче с «Сент-Луисом» россиянин отразил 19 бросков по своим воротам из 21. Примечательно, что первую шайбу в матче ему забросил соотечественник Алексей Торопченко, установивший тем самым личный снайперский рекорд. Этот гол стал 11-м для 24-летнего нападающего, проводящего третий сезон в НХЛ. До этого его лучшим результатом были десять голов в 69 играх прошлой регулярки. Несмотря на проигрыш «Блюз», Торопченко был признан третьей звездой встречи.