На фоне достижений Бобровского и Бучневича: дубль Кузьменко и 50-й пас Панарина не помогли их командам выиграть в НХЛ

Андрей Кузьменко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом». Нападающий реализовал большинство и отличился мощным броском со средней дистанции, но не помог «Калгари» избежать поражения. 50-я голевая передача Артемия Панарина в текущем сезоне не позволила «Рейнджерс» взять верх над «Флоридой», при этом Сергей Бобровский одержал 391-ю победу в лиге и был признан третьей звездой встречи. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов совершил 37 сейвов во встрече с «Вегасом», а буллит Павла Бучневича решил исход противостояния между «Филадельфией» и «Сент-Луисом».

Удачный матч Кузьменко

Обмен Андрея Кузьменко из «Ванкувера» в «Калгари» стал одним из главных событий последних месяцев в НХЛ. Лучший дебютант прошлого сезона не пользовался доверием главного тренера Рика Токкета и принял решение отправиться в команду ниже рангом ради практики.

Пока выбор хоккеиста полностью себя оправдывает. В первых же пяти матчах за «Флэймз» он огорчил «Бостон», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». Однако в следующих четырёх форвард не забивал, хотя подопечные Райана Хаски преимущественно одерживали победы.

Зато в домашнем противостоянии с «Сиэтлом» Кузьменко оформил второй дубль в текущем сезоне. Правда, успеха коллективу это не принесло. Но сам Андрей может быть полностью доволен своей игрой. Получив в распоряжение чуть более 16 минут, он реализовал представившиеся моменты, был признан второй звездой и покинул площадку с нулевым показателем полезности.

В частности, нападающий активно смотрелся в большинстве. Именно он сравнял счёт во втором периоде в неравных составах. Изначально российский спортсмен выполнил пас из-за ворот под удар Назему Кадри. А после сейва Филиппа Грубауэра протолкнул шайбу в сетку мимо его конька.

Наконец, в заключительном отрезке Кузьменко помог партнёрам сократить отставание до минимума могучим щелчком с дальней дистанции. Теперь в активе Андрея значится шесть очков (5 + 1) в десяти противостояниях за «Калгари». Правда, сам он не придал личным достижениям большого значения.

«Когда моя команда проигрывает, неважно, сколько я забросил, сколько отдал голевых передач. Это не индивидуальный вид спорта. Я член коллектива, командный игрок. Для меня не имеет значения, забил я сегодня или нет. Мы уступили. Это очень печально», — приводит его слова официальный сайт НХЛ.

Противостояние Шестёркина и Бобровского

Между тем в Нью-Йорке состоялось противостояние двух российских вратарей — Игоря Шестёркина и Сергея Бобровского. «Рейнджерс» пытались остановить набравший отличный ход «Пантерз». Однако даже поддержка собственных болельщиков на заполненном до отказа «Мэдисон-сквер-гарден» не помогла им взять верх.

Хотя начиналось для хозяев всё удачно. В концовке стартового периода, не изобилующего опасными моментами, они вышли вперёд на исходе большинства. Бобровский не сумел зафиксировать шайбу после броска оппонента, и Уилл Кайлли с близкой дистанции пропихнул её ему под щитки.

Однако после перерыва активизировался убойный дуэт «Флориды» Сэм Райнхарт — Александр Барков. Именно уроженец Финляндии помог партнёрам сравнять счёт в красивом проходе. Неудачно пробросив шайбу себе на ход, он подбил её крюком клюшки в воздухе, обыграв визави, и в падении вывел на пустые Райнхарта. Вскоре данная связка опять сработала и Сэм оформил дубль.

Но подвёл гостей Антон Лунделль, заработавший четырёхминутное удаление. В большинстве на первый план вышел Артемий Панарин, с парой выстрелов которого не без труда справился Бобровский. Но Хлебушек всё же помог подопечным Питера Лавиолетта сравнять счёт. Он выполнил перевод от левого борта на Винсента Трочека. Тому тоже не удалось огорчить отечественного вратаря, но Крис Крайдер с довольно острого угла добил снаряд в сетку.

Так российский нападающий отдал 50-ю результативную передачу в нынешнем сезоне, набрал 85-е очко и отметился парой статистических достижений. Во-первых, ассистировав партнёрам 50 и более раз в третьем розыгрыше НХЛ подряд, повторил рекорд своего клуба. Аналогичного результата добивались ранее только легендарные Марк Мессье и Уэйн Гретцки. Во-вторых, достигнув данной отметки в лиге в шестой раз за карьеру, форвард вышел на второе место среди россиян. Больше лишь у Евгения Малкина (7).

Однако это не помогло «Нью-Йорку» одержать победу. В заключительном отрезке Шестёркин не справился с не самым сильным щелчком Райана Ломберга со средней дистанции. А в концовке Антон Лунделль поразил пустой створ. Зато к Бобровскому никаких претензий нет. Он совершил 26 сейвов, был признан третьей звездой матча и с 391-й победой делит 14-ю строчку в истории НХЛ с Райаном Миллером по этому показателю. А среди коллег из Европы он и вовсе занимает вторую.

Выстрел Чинахова и 37 сейвов Тарасова

«Коламбус», замыкающий таблицу Восточной конференции, в нынешнем сезоне нечасто радует поклонников. Однако домашнее противостояние с «Вегасом» стало редким исключением. Отрадно, что непосредственное участие в достижении победы приняли и россияне.

Например, молодой Даниил Тарасов отразил 37 бросков и пропустил трижды. Особенно хорош он был в заключительном периоде, когда соперники устроили настоящий штурм его ворот. Уроженец Новокузнецка совершил 16 сейвов и позволил огорчить себя только могучим щелчком Чандлера Стивенсона из правого круга. А вот Эдин Хилл оказался не так хорош и пять раз дал хозяевам отличиться. Ещё одну шайбу в пустые забросил Александер Нюландер.

Причём во многом решающий гол организовали в третьем отрезке Кирилл Марченко и Егор Чинахов. Первый поборолся за снаряд у борта, подобрал шайбу и переадресовал её соотечественнику. А тот с ходу отправил её в дальнюю девятку.

Главным же героем встречи стал уже упомянутый Нюландер. Переход шведа из «Питтсбурга» в феврале полностью оправдал себя. На адаптацию у него ушла всего пара матчей. Потом форвард набрал два очка в игре с «Каролиной», затем ассистировал партнёру в поединке с «Чикаго». А теперь он оформил хет-трик. Причём в создании первого гола скандинава принял непосредственное участие Иван Проворов. Воспользовавшись выигранным одноклубником вбрасыванием, он направил шайбу за ворота Александру Тексье, и тот выложил её на пятак Нюландеру.

Противостояние «Филадельфии» и «Сент-Луиса», напротив, не изобиловало голами. В основное время соперники лишь по разу огорчили друг друга. Никто не склонил чашу весов на свою сторону и в овертайме. В результате всё решилось в серии буллитов. А победную попытку записал себе в актив Павел Бучневич. Сблизившись с Самуэлем Эрссоном, он сделал вид, что уходит в левую сторону, вынудив его распластаться на льду, а сам подработал шайбу под удобную руку и отправил её в пустые.