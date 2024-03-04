На вкус и цвет: Капризов оформил третий хет-трик в сезоне, Наместников набрал два очка, Малкин прервал сухую серию в НХЛ

Кирилл Капризов был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Нападающий «Миннесоты» оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе», который стал для него третьим в сезоне. Ранее таким достижением в истории «Уайлд» могли похвастаться лишь Мариан Габорик и Зак Паризе. Два очка Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» одержать волевую победу над «Баффало», а результативная передача Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Аризоне». Между тем, Евгений Малкин прервал сухую серию, длившуюся 13 матчей, но его «Питтсбург» крупно проиграл «Эдмонтону».

Кирилл Капризов, выдавший в феврале феерическую серию из восьми результативных матчей, в последних трёх играх переживал небольшой спад. За этот отрезок нападающий не набрал ни одного очка, а «Миннесота», которая очень зависит от своей главной звезды, проиграла все три встречи.

Нерадостно начиналось для «Уайлд» и домашнее противостояние с одним из аутсайдеров Западной конференции, «Сан-Хосе», чья статистика была ещё более плачевной — шесть поражений подряд. На протяжении первой двадцатиминутки хозяева более чем в три раза превзошли соперника по количеству бросков в створ ворот, но ни одна из попыток так и не завершилась голом.

А после перерыва игроков «Миннесоты» и вовсе ждал холодный душ в виде двух пропущенных шайб за пять минут. Причём второй гол игроки «Шаркс» забили в меньшинстве, воспользовавшись потерей Мэтта Болди. Правда, хозяева тут же огрызнулись: Фредерик Годро сократил отставание в счёте ещё до истечения этого двухминутного штрафа.

А затем за дело взялся Капризов. «Уайлд» прервал атаку соперника, и Мэйсон Шоу выдал классную передачу партнёру по центру через всю площадку. Кирилл оказался один на один с Каапо Кяхкёненом и неотразимо бросил в верхний угол. Финский голкипер успел лишь дёрнуть рукой в сторону пролетавшей шайбы, но шансов отразить её у него не было.

На перерыв команды ушли при равном счёте, но всего спустя 23 секунды третьего игрового отрезка «Миннесота» опять оказалась в роли догоняющей — отличился Энтони Дюклер, перехвативший шайбу и переигравший вратаря.

Однако цифры 2:3 на табло горели недолго. Чуть больше двух минут понадобилось хозяевам, чтобы вновь вывести Капризова на бросок — на этот раз ему ассистировал Болди.

Финальную точку в матче Кирилл поставил в концовке: Болди и Йоэль Эрикссон Эк поборолись на пятачке, а защитники опять потеряли россиянина. Швед заметил это и выложил шайбу партнёру, и тот вновь не подвёл, прицельно бросив в верхний угол между игроками соперника и оформив третий хет-трик в сезоне. В истории «Уайлд» подобным достижением ранее могли похвастать лишь Мариан Габорик и Зак Паризе.

«Хорошие передачи от парней», — скромно прокомментировал свой успех Капризов.

Кроме того, после этого матча в активе российского нападающего стало 300 очков за карьеру в НХЛ и он вышел на пятое место среди действующих игроков по скорости достижения этой знаковой отметки. Быстрее Капризова до неё добирались Сидни Кросби (219 игр), Александр Овечкин (237), Коннор Макдэвид (240) и Евгений Малкин (240).

Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс остался доволен игрой подопечных.

«Я думаю, всегда нужны такие ребята, отыгрывающие больше всего минут, на которых можно положиться во многих ключевых ситуациях, когда речь идёт о том, чтобы вести команду за собой — и не только атаковать, но ещё и играть правильным образом, вдохновляя свою команду и подталкивая людей к тому, чтобы они шли в бой. Думаю, сегодня ребята хорошо с этим справились. Сегодня я думал, будет бэк-ту-бэк и нужно, чтобы ребята смогли активизироваться и стать движущей силой, и на мой взгляд, Кирилл и другие сегодня с этим очень хорошо справились», — цитирует главного тренера «Миннесоты» официальный сайт НХЛ.

А его коллега из «Шаркс» Дэвид Куинн прямо заявил, что именно российский нападающий переиграл всю его команду.

«У них есть Капризов, а у нас нет. Вот в чём действительно была разница [между нами] в сегодняшней встрече. Он забивает голы, которые многие ребята в этой лиге забить не могут», — отметил специалист.

Пас Овечкина, гол Малкина и два очка Наместникова

Не ушёл без набранных очков со льда в очередном матче регулярки и Александр Овечкин, однако его «Вашингтон» потерпел поражение от «Аризоны» — 2:5. Россиянин отметился шикарной голевой передачей на Сонни Милано во втором периоде, однако сам отличиться так и не сумел, хотя и совершил больше всех бросков в створ в этой встрече — восемь.

После этого ассиста в активе капитана «Кэпиталз» стало 1530 очков за карьеру в НХЛ и он вплотную подобрался к Полу Коффи, занимающему 15-ю строчку в списке бомбардиров всех времён (1531).

Евгений Малкин между тем прервал свою безголевую серию, длившуюся 13 матчей. В последний раз он поражал ворота соперника 27 января во встрече с «Флоридой», а на этот раз огорчил голкипера «Эдмонтона». Правда, это получился скорее гол престижа, так как никакого значения во встрече он по большому счёту уже не имел: к 53-й минуте «Пингвинз» горел 0:6 без каких-либо шансов на перелом.

А вот Владислав Наместников, напротив, внёс весомый вклад в волевую победу «Виннипега» над «Баффало». Команда россиянина уступала после двух периодов со счётом 1:2, несмотря на то что значительно перебросала соперника. Но традиционно хорош был в воротах Укко-Пекка Луукконен, раз за разом нейтрализовавший атаки «Джетс». Но всё перевернулось в последние десять минут игры.

Сначала Джош Моррисси сравнял счёт с передачи Наместникова, затем Морган Бэррон вывел гостей вперёд, а за 81 секунду до финальной сирены отличился уже сам российский нападающий. «Сэйбрз» к тому времени снял вратаря, но допустил грубую ошибку в защите. Кайл Коннор обокрал Расмуса Далина, отпасовал на Владислава и тому осталось лишь отправить её в пустые ворота. Для россиянина этот гол стал лишь восьмым в нынешнем сезоне.