Взлёты и падения: Кучеров набрал 105-е очко в сезоне, Бобровский обошёл Гашека, а Кузнецова выставили на драфт отказов

Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем», а Артемий Панарин отметился ассистентстким дублем и вышел на чистое пятое место в гонке бомбардиров. Сергей Бобровский обошёл Доминика Гашека по числу побед в НХЛ и был признан третьей звездой игрового дня, а Илья Сорокин в третий раз в карьере выиграл 20 матчей за сезон. В свою очередь, проходивший программу помощи хоккеистам Евгений Кузнецов получил право вернуться к тренировкам с «Вашингтоном», после чего был выставлен на драфт отказов.

Борьба Кучерова

В нынешнем сезоне НХЛ основное внимание российских болельщиков приковано к двум «гонкам». С одной стороны, Александр Овечкин пытается вести за собой ослабевший «Вашингтон» и попутно приближаться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, с другой, Никита Кучеров сражается за второй «Арт Росс Трофи» в своей карьере. Первый он завоевал в 2019 году, а сейчас возглавляет список бомбардиров и имеет отличные шансы повторить успех. И хотя уже несколько дней он не радует фанатов даже ассистентсткими дублями или хет-триками, всё равно продолжает удерживать преимущество над Натаном Маккинноном.

Очередное, 105-е очко в сезоне Кучеров набрал в матче с «Монреалем». В середине второго периода он принял участие в розыгрыше затяжной атаки и поначалу нацеливался на бросок. Но когда тот не получился, не выключился из эпизода. Россиянин подхватил шайбу за воротами и отдал дальше, а та транзитом через Стивена Стэмкоса дошла до Брейдена Пойнта. Канадец расправился с вратарём и заложил первый кирпичик будущего камбэка «Тампы», к этому моменту уступавшей 0:2.

В итоге, в основное время команды отличились по три раза, а триумфатора удалось выявить лишь в серии буллитов. И здесь своё веское слово сказал Андрей Василевский. К этому моменту в активе обладателя «Везина Трофи» уже значилось 28 сейвов, а в очной дуэли переиграть его сумел лишь один из шести соперников. «Лайтнинг» взяли верх (4:3 Б) и поднялись на седьмую строчку в таблице Восточной конференции.

Что касается Кучерова, тот хоть и не реализовал свой буллит, не подпустил к себе Натана Маккиннона в гонке бомбардиров. Во встрече с «Нэшвиллом» канадец поразил ворота соперников, но «Колорадо» всё равно потерпел разгромное поражение (1:5). Однако начинает всё больше казаться, что совсем скоро в этот спор вклинится ещё один человек. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 24 (1 + 23) очка в последних десяти играх и отстаёт от Никиты всего на десять баллов.

Ассистентсткие дубли Панарина и Свечникова

За место в топе лучших бомбардиров продолжает сражаться и Артемий Панарин. Сутки назад он делил пятую строчку, но успешное выступление в противостоянии с «Торонто» помогло ему обойти конкурентов. В очной дуэли российский нападающий оказался результативнее Вильяма Нюландера и дважды ассистировал партнёрам, в то время как швед отметился одной заброшенной шайбой. Увы, для победы «Рейнджерс» этого не хватило. Основное время и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов чуть удачливее были «Мэйпл Лифс» (4:3 Б). На 31 сейв Игоря Шестёркина его визави Илья Самсонов ответил 32 отражёнными бросками.

Но в списке звёзд матча не нашлось места ни Панарину, ни его партнёру по звену Алекси Лафреньеру, отметившемуся 3 (1 + 2) очками. Хотя именно они помогли «Рейнджерс» восстановить паритет за 67 секунд до окончания третьего периода. И пусть на счету Артемия две «второстепенные» передачи, умалять его заслуг нельзя. Ведь сначала именно он разогнал молниеносный контрвыпад гостей, а в самый ответственный момент выдал ключевой прострел на пятак.

Такая же участь постигла и Андрея Свечникова, хоть тот также оформил ассистентсткий дубль. В концовке второго периода он менее чем за четыре минуты сначала организовал контратаку, завершившуюся голом Теуво Терявяйнена, а потом поучаствовал в реализации большинства. Своей длительной перепасовкой с Майклом Бантингом россиянин усыпил бдительность соперников, после чего выдал поперечный пас на Себастьяна Ахо. И, набрав 37 (13 + 24) очков в 40 матчах, помог «Каролине» повести в противостоянии с «Виннипегом» со счётом 3:0.

Однако удержать это преимущество «Харрикейнз» не сумели и пропустили пять раз подряд. Причём долю критики в свой адрес заслужили не только защитники, но и голкипер Пётр Кочетков, отразивший лишь 87,1% бросков в створ. При желании его можно обвинить в каждой из четырёх шайб (пятая был заброшена в пустые ворота), но главный тренер хозяев заострил внимание на четвёртой. В надежде совершить перехват вратарь выкатился далеко за пределы своей зоны, но не преуспел и лишь ухудшил положение.

Достижения Бобровского и Сорокина

В отличие от Кочеткова, двое других российских голкиперов не только выступили более чем удачно, но и попутно установили пару достижений, заслуженно попав в список главных звёзд своих встреч. Правда, для этого Илье Сорокину пришлось приложить чуть больше усилий, ведь «Айлендерс» сражались с «Бостоном». И во многом благодаря его вдохновенной игре не заметили сопротивления со стороны одного из лучших коллективов лиги, одержав разгромную победу — 5:1.

Сорокин отразил 22 броска и выдал один их лучших матчей в 2024 году со статистической точки зрения. В этот раз его процент сейвов составил внушительные 95,7%, а с более впечатляющим показателем он завершал лишь противостояния с «Аризоной» (96,3%) и «Сиэтлом» (96,7%). Кроме того, этот успех позволил ему в третий раз в карьере достичь планки в 20 побед за регулярный чемпионат. Ранее в истории клуба такое удавалось лишь четырём вратарям — Рику Дипьетро, Гленну Решу, Билли Смиту и Роланду Мелансону.

Правда, Сорокину ещё далеко до результатов Сергея Бобровского, признанного третьей звездой не только матча с «Детройтом», но и всего соревновательного дня. По его итогам голкипер «Флориды» оформил четвёртый сухарь в регулярном чемпионате и вышел на чистое третье место по числу выигранных встреч в сезоне (30). Причём до этой отметки он добрался в седьмой раз. Среди действующих стражей ворот в НХЛ похвастаться таким может лишь легендарный Марк-Андре Флёри (девять раз).

Но куда важнее, что победа над «Детройтом» стала для Бобровского 390-й в заокеанской карьере. По этому показателю он оставил позади Доминика Гашека и поднялся на вторую позицию среди вратарей не из Северной Америки. В ближайшие годы он будет штурмовать рекорд Хенрика Лундквиста (459 побед).

Злоключения Кузнецова

Очередной день в НХЛ запомнился и другими событиями. Десятый гол в сезоне забил нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, а его бывший партнёр по команде Владимир Тарасенко вновь отличился за «Оттаву». И продолжил оставаться одним из самых полезных хоккеистов в составе аутсайдера Востока, тем самым увеличивая шансы на собственный обмен в стан претендента на Кубок Стэнли.

Но самые громкие новости пришли из столицы США. Всего с за несколько часов появились сообщения как о возвращении Евгения Кузнецова к тренировкам с «Вашингтоном», так и о решении клуба выставить его на драфт отказов.

Почти месяц назад российский нападающий «Кэпиталз» решил пройти программу помощи игрокам НХЛ, в связи с чем был временно выведен из состава. Но в начале марта у него наметился прогресс. Как сообщили в лиге, Кузнецов перешёл на следующий этап восстановления и получил право вернуться на лёд, пусть и не был допущен до участия в официальных матчах.

Но может сложиться и так, что следующую встречу он проведёт уже не в свитере «Кэпиталз», цвета которых защищает с 2014 года. Правда, для этого его новой команде придётся не только проявить интерес к спортсмену в самое ближайшее время, но и иметь в платёжке свободные $7,8 млн. В противном случае Кузнецов отправится в фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши Беарс», где и попытается «сменить обстановку». По крайней мере, так заявил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

При этом крайне мало шансов на то, что какой-либо из коллективов НХЛ захочет принять у себя Кузнецова в его нынешнем состоянии. И дело не только в ситуации с программой помощи игрокам, но и в его выступлении в нынешнем первенстве. В 43 встречах он набрал всего 17 (6 + 11) очков при показателе полезности «-11». И это при почти полном отсутствии конкуренции за роль первого центрфорварда «Вашингтона». В отсутствие Никласа Бекстрёма соперничать с ним мог лишь Дилан Строум, но звездой тот никогда не был.

Привлечь потенциальных работодателей может лишь тот факт, что уже летом у Кузнецова истекает действующий контракт. Следовательно, в случае с его приглашением практически отсутствуют риски. При наилучшем раскладе Евгений воспрянет духом и поможет новым партнёрам в походе за Кубком Стэнли, при наихудшем — провалится и покинет команду в статусе свободного агента. Благо платить много ему также не придётся. Ведь к этому моменту он уже должен был получить большую часть своего гонорара.