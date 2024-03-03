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В «Вашингтоне» объяснили решение выставить Кузнецова на драфт отказов

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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб принял решение выставить на драфт отказов форварда Евгения Кузнецова.
В «Вашингтоне» объяснили решение выставить Кузнецова на драфт отказов
  • AP

«Для Кузнецова это прежде всего новый старт. Он искал смену обстановки, и драфт отказов может привести в движение механизмы, которые позволят этому произойти», — приводит слова Маклеллана журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.

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