В «Вашингтоне» объяснили решение выставить Кузнецова на драфт отказов

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб принял решение выставить на драфт отказов форварда Евгения Кузнецова.

«Для Кузнецова это прежде всего новый старт. Он искал смену обстановки, и драфт отказов может привести в движение механизмы, которые позволят этому произойти», — приводит слова Маклеллана журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.