Овечкин — о попадании Кузнецова в программу помощи НХЛ: всё будет нормально
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«С ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него всё было хорошо. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого. Мы переписываемся. Всё будет нормально!» — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».
6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
Игрок вернётся в расположение клуба после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям.
Ранее Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет.