Овечкин — о попадании Кузнецова в программу помощи НХЛ: всё будет нормально

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Евгений Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.

«С ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него всё было хорошо. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого. Мы переписываемся. Всё будет нормально!» — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

Игрок вернётся в расположение клуба после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям.

Ранее Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет.