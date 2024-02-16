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Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет в хоккей.
Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет
  • AP
  • © Nick Wass

«Человек со здоровьем Ковальчука может играть до 50 лет. Могу ли я? Нет. Доиграю дейтвующий контракт и всё? Думаю, да», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

38-летний российский форвард набирает очки в последних шести матчах подряд. На его счету 836 голов за карьеру в НХЛ.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона‑2025/26.

Ранее сообщалось, что Овечкин не связывает напрямую начало голевой серии в матчах НХЛ с отдыхом с семьёй в Дубае.

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