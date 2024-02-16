Овечкин — о голевой серии: появилось везение, перезагрузился на отдыхе

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не связывает напрямую начало голевой серии в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с отдыхом с семьёй в Дубае.

«Нет, просто, думаю, пошла игра. Шайба начала залетать в ворота. Моменты такие же, какие были и в предыдущих играх, но появилось везение. Конечно же, и отдохнул, перезагрузился», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Защитник команды из столицы США также объяснил, почему на время звёздного уик-энда решили съездить именно в Эмираты, а не на курорты поближе — Багамы, Карибы, Флориду.

«Просто у Настиного папы был день рождения, и решили его хорошо отметить. Пригласили много родных, близких, друзей, подзарядились потрясающими эмоциями. Да, было тяжело полететь туда-обратно посреди сезона, но это стоило того», — заключил Овечкин.

Российский форвард набирает очки в последних шести матчах подряд. На счету 38-летнего воспитанника московского «Динамо» 836 голов за карьеру в НХЛ. У рекордсмена в списке лучших снайперов всех времён лиги Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что уверенность вернулась к Овечкину после паузы на Матч всех звёзд НХЛ.