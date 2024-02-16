Карбери заявил, что отдых Овечкина поспособствовал его успешной игре

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери считает, что уверенность вернулась к капитану команды Александру Овечкину после паузы на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Ови играет сейчас на реально высоком уровне. Такое впечатление, что он и кататься стал резче. Его игра — важный для нас шаг вперёд. Голы даже визуально стали даваться ему иначе», — цитирует Карбери «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что иногда кажется, что у Овечкина есть рецепт, как проводить перерыв на матч звёзд.

«Он традиционно играет лучше во второй части сезона. Видимо, ему требуется морально отойти от хоккея, не думать ничего об НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз», хоккее вообще. Это позволяет ему вернуться свежим, что сейчас и происходит», — добавил тренер.

На счету 38-летнего воспитанника московского «Динамо» 836 голов за карьеру в НХЛ. У рекордсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов всех времён лиги 894 шайбы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об Овечкине.