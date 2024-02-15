Фетисов: Овечкин — самый влиятельный спортсмен в России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Соглашусь с тем, что Александр самый влиятельный спортсмен в России, и пожелаю ему, чтобы он всегда забивал свои шайбы и не расстраивался по пустякам», — цитирует Фетисова Sport24.

На счету россиянина 836 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил в шести матчах подряд в НХЛ впервые за пять лет.