Фетисов: Овечкин — самый влиятельный спортсмен в России
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«Соглашусь с тем, что Александр самый влиятельный спортсмен в России, и пожелаю ему, чтобы он всегда забивал свои шайбы и не расстраивался по пустякам», — цитирует Фетисова Sport24.
На счету россиянина 836 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.
Ранее сообщалось, что Овечкин забил в шести матчах подряд в НХЛ впервые за пять лет.