Бобровский рассказал, почему «Флорида» показывает отличные результаты в НХЛ

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о результатах команды в текущем сезоне лиги.

«У нас хорошая структура игры, и ребята верят в неё и вкладываются в выполнение плана на игру всем сердцем и душой. Это наш костяк, и не имеет значения, кто сейчас играет в составе», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Встреча в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс Арена» завершилась со счётом 4:0.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив 21 бросок.

Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

«Флорида» с 86 очками продолжает лидировать в Восточной конференции. «Детройт» (72) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина» уступила «Виннипегу», Свечников преодолел отметку 300 очков в НХЛ.