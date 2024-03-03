Бобровский рассказал, почему «Флорида» показывает отличные результаты в НХЛ
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«У нас хорошая структура игры, и ребята верят в неё и вкладываются в выполнение плана на игру всем сердцем и душой. Это наш костяк, и не имеет значения, кто сейчас играет в составе», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
Встреча в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс Арена» завершилась со счётом 4:0.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив 21 бросок.
Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
«Флорида» с 86 очками продолжает лидировать в Восточной конференции. «Детройт» (72) располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Каролина» уступила «Виннипегу», Свечников преодолел отметку 300 очков в НХЛ.