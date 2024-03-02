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«Каролина» уступила «Виннипегу», Свечников преодолел отметку в 300 очков в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» на своём льду проиграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Рика Боунесса.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Коннор (42-я минута), Нино Нидеррайтер (44-я, 60-я), Марк Шайфли (46-я) и Шон Монахан (57-я).

У проигравших отличились Мартин Нечас (31-я), Теуво Терявяйнен (36-я) и Себастьян Ахо (40-я). Голкипер Пётр Кочетков отразил 28 бросков. Андрей Свечников оформил два результативных паса. Российский форвард преодолел отметку в 300 (125 голов и 176 пасов) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Виннипег» (81 очко) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Каролина» (78) — четвёртое на Востоке.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин превзошёл рекорд Гретцки по голам в марте в истории НХЛ.

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